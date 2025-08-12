Krystyna Stolarska urodziła się w Będzinie 30 października 1954 r. Karierę muzyczną zacyznała w żeńskich zespołach Amazonki i Pro Contra. Założycielem tej drugiej grupy był Bernard Sołtysik, który potem komponował dla niej piosenki, gdy zaczęła karierę solową pod pseudonimem "Gayga".

Polska Nina Hagen

Gayga wzorowała się na wielkiej niemieckiej i ekstrawaganckiej gwieździe Ninie Hagen, którą nazywano "matką chrzestną punk rocka". "Zawsze chciała być na estradzie oryginalna, mówiła, że w koktajlowej sukience to może pójść na dancing, a estrada wymaga tego, żeby widz poczuł się doceniany" - wspominał Janusz Wegiera, dziennikarz Polskiego Radia Katowice, autor tekstów Gaygi, który poznał ją jeszcze na początku lat 70. Jej pseudonim estradowy - Gayga - to było nawiązanie do niemieckiego słowa "geige", czyli skrzypce. Tak nazywali Krystynę Stolarską koledzy ze szkoły muzycznej. W Katowicach ukończyła średnią szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. Obroniła też dyplom na wydziale pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego.

Kolorowy ptak PRL

W 1976 roku na festiwalu w Opolu zadebiutowała jako solistka piosenką "Miłosennie". Publiczność zobaczyła ładną dziewczynę, z długimi włosami i bardzo skromnie ubraną, trochę jak uczennica na szkolnej akademii. Szalona Gayga miała się dopiero narodzić. Stało się to w latach osiemdziesiątych, po tym, jak wróciła z USA. Grała tam na koncertach dla Polonii, m.in. z Krzysztofem Krawczykiem i Jerzym Połomskim. w 1982 roku zaczęła występować pod pseudonimem Gayga. Wzorowała się na amerykańskich zespołach młodzieżowych. W wywiadach Gayga mówiła, że nie znosi nudy i szarości.

Największe przeboje Gaygi

W 1983 r. kolorowa Gayga zdobyła nagrodę fotoreporterów (Miss Obiektywu) podczas Festiwalu w Opolu. W koncercie Premiery zaprezentowała wtedy piosenkę "Jestem nieporozumienie". Do największych przebojów Gaygi należą piosenki "Ja - ruchomy cel", "Graj, nie żałuj strun" (ponad 460 tys. odsłon) czy "Ostatni singiel" (polska wersja "Promises in the Dark" Pat Benatar).

"Taka jak Kora"

"W życiu estradowym pomocna jest zarówno niechęć, która mobilizuje, jak i aprobata, która utwierdza w artystycznych poczynaniach. Ja jestem szalona Gayga, niczym nieustępująca Korze. Chciałabym zagrać mecz rockowy z Korą" - powiedziała w jednym z wywiadów.

MC Diva

W latach 90. pod pseudonimem MC Diva Krystyna Stolarska wydała kilka płyt z muzyką dance. Później zniknęła ze sceny na prawie 10 lat - w 2006 r. wydała płytę "Dziennik mojej podróży", która była efektem egzotycznych wypraw do m.in. Mongolii, Wietnamu czy Maroka. Dopiero po latach ujawniła, że ta przerwa spowodowana była jej poważnymi problemami zdrowotnymi - zachorowała na raka. "Mam już pomysł na nową muzykę, w której ogromną rolę odegrają moje ukochane skrzypce" - zapowiadała w wywiadzie dla "Angory". Żartowała też, że "nadrobi wszystkie zaległości."

Przedwczesna śmierć

Gayga zmarła 30 lipca 2010 r. w swoim domu w Siemianowicach Śląskich. Miała zaledwie 56 lat. Zabił ją rak. Urnę z jej prochami złożono w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Dąbrowie Górniczej. Była żoną Wiktora Stolarskiego, operatora filmowego. W ostatniej drodze towarzyszyła jej tylko najbliżsi i grupka najwierniejszych fanów.