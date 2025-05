Ogórki małosolne obok młodej kapusty czy botwiny to symbol wiosny i zbliżającego się lata pełnego świeżych warzyw oraz owoców. Te jeszcze zielonkawe, nie do końca ukiszone, a przede wszystkim chrupiące chętnie zjadamy jako przekąskę, ale też dodajemy do sałatek i kładziemy na kanapki.

Przygotowanie dobrych ogórków małosolnych, które będą smaczne i nie złapią goryczy wcale nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Często zadawanym pytaniem dotyczącym przepisów na małosolne ogórki jest to dotyczące wody, której używa się do przygotowania zalewy. Czy powinna być zimna? A może gorąca? Znamy odpowiedź na to pytanie.

Zimna czy gorąca? Jaką wodą zalać ogórki małosolne?

Ogórki małosolne to nie tylko dobrej jakości warzywo, ale także odpowiednia woda, na bazie której zrobimy zalewę. Okazuje się, że zimna woda nie pozbawi ogórków wartości odżywczych oraz witamin, ale ma jeden minus. Nie zadziała bakteriobójczo. Czy w takim razie lepsza do zrobienia zalewy będzie gorąca woda? Ona zabije bakterie i grzyby, ale pozbawi wartości odżywczych nie tylko ogórki, ale dodany do nich czosnek i chrzan.

Najlepszą wodą do zrobienia zalewy do ogórków małosolnych będzie więc woda letnia. Wiedziały już o tym nasze babcie i panie domu czasów PRL. Zagotowaną dobrze jest odstawić i poczekać aż przestygnie. Letnia woda nie pozbawi ogórków wartości odżywczych. Przyspieszy natomiast proces ich fermentacji. Dzięki temu będą wcześniej dobre do zjedzenia i nie stracą swojej chrupkości.

Woda z kranu czy mineralna? Jaką wodą zalać ogórki małosolne?

Do przygotowania zalewy do ogórków małosolnych najlepsza będzie woda o średniej twardości. Jeżeli w kranie płynie właśnie taka, bez problemu można ją wykorzystać. Warto pamiętać, że kranówka zawiera chlor i dlatego przed wykorzystaniem jej do zrobienia zalewy do ogórków małosolnych, warto ją wcześniej zagotować.

Chlor z niej wyparuje i będzie mniej twarda. Wodę z kranu można także zastąpić wodą źródlaną lub mineralną. Takiej wody nie trzeba już przegotowywać. Wystarczy ją tylko lekko podgrzać.