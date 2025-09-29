Kolorowe galaretki w pucharku, na widok których aż ciekła ślinka - pamiętacie może z dzieciństwa? Ten deser łatwością przygotujemy samodzielnie w domu i to w zdrowej wersji. Na końcu naszego artykuły podajemy przepis. Pyszny jest, jeśli zrobimy go ze świeżych, sezonowych owoców, np. z truskawek. Świetnie sprawdzi się też soczysta gruszka, śliwki lub maliny. A może pyszne i zdrowe winogrona?

Kolagen - co o nim wiedzieć trzeba?

Galaretka jest nie tylko pyszna. Jest również źródłem jakże ważnego dla naszego organizmu kolagenu. Kolagen to białko, które występuje w organizmach zwierzęcych, w tym także w organizmie ludzkim. Jest głównym składnikiem tkanki łącznej i pełni funkcję strukturalną w wielu tkankach, takich jak skóra, kości, ścięgna, chrząstki i zęby. Kolagen zapewnia wytrzymałość i elastyczność tkankom, a także bierze udział w regeneracji i gojeniu się. Kolagen wspiera regenerację uszkodzonych ścian komórkowych oraz dostarcza do organizmu lecznicze aminokwasy. Wspomagają one leczenie zespołu nieszczelnego jelita, refluksu oraz choroby Leśniowskiego-Crohna.

Kolagen - gwarant młodości

Kolagen bywa nazywany białkiem młodości. I nie ma w tym określeniu żadnej przesady. Ubytki kolagenu widać np., gdy przyjrzymy się kondycji skóry - staje się sucha i wiotka, a na jej powierzchni powstają zmarszczki czy bruzdy. Zmniejszenie ilości kolagenu w organizmie może przejawiać się także osłabieniem i łamliwością włosów. W pewnym momencie pojawiają się również bóle stawów i problemy z krążeniem.

Co to jest żelatyna?

Żelatyna to gotowana forma kolagenu, która jest łatwym i wygodnym sposobem na dostarczenie aminokwasów zawartych w kolagenie organizmowi. Galaretki zawierające kolagen to idealny, naturalny suplement. Jeśli będziemy regularnie jeść galaretki bogate w kolagen, poprawimy kondycję włosów, paznokci, skóry i stawów.

Źródła kolagenu w jedzeniu

Poziom kolagenu w organizmie jest uzależniony nie tylko od wieku, ale też stosowanej diety. Kolagen znajdziemy między innymi w:

żelatynie spożywczej,

galaretkach,

kurzych łapkach,

podrobach.

Pyszny deser pełen kolagenu - łatwy przepis

Na rynku jest wiele preparatów z kolagenem. Zamiast suplementów możemy jednak przygotować sobie pyszna bombę kolagenową w domu. Proponujemy zdrowy i odżywczy deser. Przygotujemy go z owoców i żelatyny. Czyli robimy kultową galaretkę z czasów PRL. Można ją podać z sosem waniliowym lub z bitą śmietaną. Świetnie też smakuje sama, bez dodatków. Robi się ją w bardzo prosty sposób.

Składniki

żelatyna - 3 łyżeczki na każde 0,5 litra wody

świeże lub mrożone owoce - nie bierzemy kiwi, mango czy ananasów - zawierają składniki, które sprawią, że galaretka nie stężeje

coś do posłodzenie - cukier, ksylitol lub erytrytol

Przygotowanie

Owoce miksujemy na mus, potem mus słodzimy i podgrzewamy - nie doprowadzamy do wrzenia! Żelatynę rozpuszczamy w ciepłej wodzie i dodajemy do musu. Dokładnie mieszamy. Przelewamy do foremek na galaretkę lub do pucharków. Pozostawiamy do ostudzenia, a następnie wkładamy do lodówki na kilka godzin, aż stężeje.