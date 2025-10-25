Można pić kakao lub gorącą czekoladę. Czym się różnią te napoje? Kakao to proszek z nasion kakaowca, z którego przyrządza się delikatniejszy napój. Gorąca czekolada, przyrządzana z rozpuszczonej czekolady, to napój gęsty, o większej zawartości tłuszczu i bardziej kaloryczny. Oba napoje są jednak pyszne. Można połączyć kakao z czekoladą.

Dlaczego kakao i czekolada są takie zdrowe?

W kakao jest wiele witamin, np. A, te z grupy B, C i E. Jest tam też magnez, który wspiera pracę mózgu i serca; fosfor i wapń, które wzmacniają kości i zęby; potas, regulujący ciśnienie krwi; żelazo, które zapobiega anemii, czy cynk, wspierający odporność organizm. Są w kakaowych ziarnach cenne polifenole, które mają właściwości antyoksydacyjne i zapobiegają starzeniu się. Dlatego kakao często powinni pić wszyscy, a zwłaszcza seniorzy. Zawarte w tym napoju składniki mają dobroczynny wpływ na układ nerwowy, poprawiają pamięć i koncentrację. Kakao ma działanie pobudzające, ale jest łagodniejsze niż kawa.

Gorący napój czekoladowy - idealny na chłodne wieczory - przepis

Składniki

250 ml mleka - może być też napój roślinny, np. kokosowy czy owsiany

1 czubata łyżka

4 kostki gorzkiej czekolady - co najmniej 70 proc.

łyżeczka miodu

dwa goździki

Przygotowanie

Z mleka odlewamy ćwierć szklanki, dodajemy do niego kakao i bardzo dokładnie mieszamy, tak żeby nie było grudek. Całe mleko, razem z tym z kakao, wlewamy do garnuszka, wrzucamy kostki czekolady, goździki i podgrzewamy. Gdy napój jest dobrze ciepły, przelewamy go do kubeczka i słodzimy miodem. Smacznego!