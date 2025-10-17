Kolagen jest białkiem budulcowym, które znajduje się we wszystkich komórkach i tkankach naszego ciała. Jest składnikiem kości, stawów, zębów czy skóry. Można suplementować kolagen, kupując drogie preparaty w aptece, albo dostarczać go w naturalny i smaczny sposób razem z jedzeniem. Podpowiemy, jak zrobić pyszną galaretę, czyli zimne nóżki.

Gdzie szukać kolagenu?

Kolagen występuje się w wielu produktach spożywczych. Znajdziesz go w żelatynie wieprzowej, galaretkach przygotowywanych na bazie ryb i mięs, podrobach, salcesonie, ogonach wołowych, kurzych łapkach, a także w jajkach.

Zimne nóżki - wartościowy element diety

Zamiast kupować drogie preparaty z kolagenem, lepiej przygotować galaretę z nóżek wieprzowych, zwaną wdzięcznie "zimnymi nóżkami". Nazwa jest jak najbardziej adekwatna do potrawy - to zimna przekąska, a przygotowana jest ze świńskich z nóżek, golonki i warzyw. Zastyga dzięki naturalnemu kolagenowi, nie dodajemy do niej żelatyny w proszku. Regularnie jadana będzie zbawienna dla utrzymania elastyczności i nawilżenia skóry. Wspomoże też regenerację tkanek łącznych. Dzięki temu tzw. zimne nóżki staną się wartościowym elementem diety, szczególnie dla osób dbających o zdrowie kości i stawów. Zimne nóżki to była klasyka kuchni PRL. Dziś warto do tej pysznej galarety wrócić i poszukać w sklepach mięsnych odpowiednich składników.

Produkt tradycyjny i ceniony

Galareta, studzienina, zylc, kwaszenica, zimne nóżki - tymi (i wieloma innymi) nazwami określa się tradycyjną przekąskę powstałą na bazie wywaru z nóżek wieprzowych, zwanych repetkami. Co ciekawe, różne rodzaje galarety z nóżek zostały wpisane na listę polskich produktów regionalnych, to np. studzienina z Górna oraz zylc – galareta z nóżek z woj. pomorskiego.

Przepis na zimne nóżki - galaretę pełną kolagenu

Składniki

1 kg nóżek wieprzowych

0,5 kg golonki

cztery marchewki

dwie pietruszki

pół dużego selera

duży por

10 ząbków czosnku

Przyprawy - pieprz ziarnisty, liście laurowe, ziele angielskie, lubczyk, sól i pieprz mielony

cebula

Przygotowanie

Oczyszczone i opalone nóżki wieprzowe dzielimy na pół. Golonkę też dzielimy. Mięso wkładamy do dużego garnka i zlewamy ok. dwoma litrami zimnej wody - mięso musi być przykryte. Gotujemy przez ok. cztery godziny na wolnym ogniu. Dolewamy wody, jeśli się wygotuje. Godzinę przed końcem gotowania mięsa wrzucamy do garnka umyte i obrane warzywa oraz przyprawy. Cedzimy galaretę. Mięso obieramy z kości i dość drobno kroimy. Wrzucamy je potem do wywaru i jeszcze chwilę gotujemy. Kroimy też marchewkę w kostkę i wrzucamy do wywaru. Galaretę wlewamy do misek lub salaterek i zostawiamy do zastygnięcia. Zimne nóżki gotowe. Smacznego!