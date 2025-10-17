Jak poinformował agent muzyka, Frehley zmarł w czwartek w otoczeniu rodziny w Morristown w stanie New Jersey po niedawnym upadku w swoim domu. Przyczyny zgonu na razie nie podano.

"Najwybitniejszy gitarzysta metalowy"

Frehley, pochodzący z nowojorskiej dzielnicy Bronx, znany był również pod pseudonimem "Spaceman". Jest uważany za jednego z najwybitniejszych gitarzystów metalowych wszech czasów. Był pierwotnym gitarzystą prowadzącym grupy. Grał w Kiss przez cały okres świetności zespołu w latach 70., a w latach 90. dołączył do grupy po jej reaktywacji. Jako artysta solowy nagrał w 1978 roku przebój "New York Groove".

Legenda Kiss

Kiss pojawił się na scenie w latach 70. Muzycy występowali w czarno-srebrnych kostiumach i z czarno-białym makijażem. Podczas koncertów stosowano efekty pirotechniczne. Grupa należała do nurtu hard rock i glam rock, uważa się ją również za prekursorkę heavy metalu. Hity z 1975 roku, takie jak "Rock and Roll All Nite" i album koncertowy "Alive!", stały się klasykami rocka. Inne hity grupy to "I Was Made for Lovin' You", "Black Diamond" i "Lick It Up" - przypomniał portal NBC.

Miliony sprzedanych płyt

Zespół wydał 26 albumów. Każdy z nich uzyskał status złotej płyty (oznacza to, że sprzedano co najmniej 500 tys. egzemplarzy w USA), a 14 - status platynowej płyty - podkreślił Reuters. Współzałożyciele Kiss, Paul Stanley i Gene Simmons, przekazali we wspólnym oświadczeniu, że są zdruzgotani śmiercią Frehleya. "Był nieodzownym i niezastąpionym rockowym żołnierzem w jednych z najważniejszych, fundamentalnych rozdziałów w historii zespołu (...) Jest i zawsze będzie częścią dziedzictwa Kiss" - napisali