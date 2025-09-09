Kurze łapki przeżywają renesans. W internecie krąży wiele przepisów na zupę z kurzych łapek. Amerykanki oszalały na punkcie "slavic girl diet" (dieta słowiańskiej dziewczyny), a przepisy z tej diety bija w mediach społecznościowych rekordy popularności. "Jeśli chcesz być piękna i szczupła jak Polki czy Ukrainki, to jedz kaszę gryczaną” - radzą sobie kobiety na TikToku.

Kolagen - białko młodości

I tu na salony wkracza rosół na kurzych łapkach. To dla wielu osób, wychowanych w PRL, smak dzieciństwa. Kurze łapki są skarbnicą wartości odżywczych. Zawierają witaminy A i B9 oraz minerały, takie jak wapń, magnez, potas i fosfor. Ale przede wszystkim są doskonałym źródłem kolagenu, zwanego białkiem młodości. Kolagen wspiera elastyczność skóry i jest dobroczynny dla stawów. Kolagen to jedno z najważniejszych białek w naszym ciele - stanowi około 30 proc. wszystkich białek organizmu. Jego obecność i prawidłowa produkcja mają ogromne znaczenie dla zdrowia. Zamiast więc kupować drogie suplementy z kolagenem, lepiej ugotować i zjeść zupę na kurzych łapkach. Zupę koniecznie trzeba posypać siekaną zieloną pietruszką, bo kolagen bardzo "lubi się" z witaminą C.

Gdzie w jedzeniu znajdziemy kolagen?

Poziom kolagenu w organizmie jest uzależniony nie tylko od wieku, ale też stosowanej diety. Kolagen znajdziemy między innymi w:

żelatynie spożywczej,

galaretkach,

kurzych łapkach,

podrobach.

Przepis na rosół na kurzych łapkach

Składniki

1 kg kurzych łapek

3 marchewki

2 pietruszki

pół średniej bulwy selera

jeden cały por

1 cebula

3 ząbki czosnku

Przyprawy: 3 liście laurowe, dwa ziarna ziela angielskiego, pół łyżeczki czarnego pieprzu w ziarnach, łyżeczka lubczyku

kilka gałązek koperku

sól do smaku

pęczek posiekanej pietruszki

Przygotowanie

Ważne jest, aby dokładnie oczyścić łapki, usuwając ścięgna i pazury. Warzywa obieramy. Wszystko wrzucamy do dużego garnka, zalewamy wodą, dodajemy przyprawy i gotujemy na małym ogniu przez kilka godzin, aż zupa nabierze głębokiego smaku i aromatu. Taki rosół podajemy hojnie posypany pietruszką. Mięso z kurzych łapek ze smakiem obgryzamy. Nasz organizm będzie nam za zjedzenie takiej zupy wdzięczny. Na bazie rosołu z kurzych łapek przygotujemy pyszną pomidorówkę, krupnik lub ogórkową