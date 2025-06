Latem wykorzystujemy głównie owoce. To je zrywamy z krzaków, zjadamy albo robimy przetwory. Mało kto wykorzystuje liście niektórych owoców. One także są bogate w odżywcze właściwości.

Rośliną a właściwie owocem, który idealnie się do tego nadaje, jest czarna porzeczka. Jej właściwości były już przed laty wykorzystywane w medycynie ludowej. Napar z liści czarnej porzeczki to naturalne lekarstwo, które pomaga na różne dolegliwości.

Herbata z liści czarnej porzeczki. Jakie ma właściwości?

Liście czarnej porzeczki, podobnie jak owoce to bogactwo witaminy C i B. Nie brakuje w nich także fosforu, potasu oraz żelaza. Liście porzeczki mają też antyoksydanty, fitoncydy, flawonoidy, garbniki, olejki eteryczny i kwasy organiczne. Dlatego też idealnie nadają się do przygotowania naparu antyoksydacyjnego.

Reklama

Co daje picie herbaty z liści czarnej porzeczki?

Regularne picie napar z liści czarnej porzeczki opóźnia procesy starzenia. Napar ten poprawia wygląda naszej skóry. Herbata z liści czarnej porzeczki to także świetny wspomagacz trawienia. Podkręca metabolizm i sprawia, że nie czujem się ociężali po jedzeniu albo gdy zjemy nieco za dużo.

Herbata z liści czarnej porzeczki wspomaga także pracę wątroby i obniża cholesterol. To także idealny napar dla tych osób, które mają podwyższony poziom cukru. To także świetny "lek" na przeziębienie, kaszel, czy ból gardła.

Herbata z liści porzeczki. Jak ją zrobić?

Reklama

Liście czarnej porzeczki do zrobienia herbatki można zebrać z krzaków, ale w formie suszonej można też kupić w sklepie zielarskim. Najlepiej parzyć te świeże, ale z powodzeniem napar zrobimy z suszonych.

Dwie łyżki liści wrzucamy do szklanki i zalewamy wrzącą wodą. Zostawiamy pod przykryciem przez 20 minut i po tym czasie odcedzamy. Napar można pić z dodatkiem miodu albo soku z cytryny. Herbatkę z liści czarnej porzeczki można pić 2 lub 3 razy dziennie.

Kto nie może pić herbatki z liści czarnej porzeczki?

Herbatka z liści czarnej porzeczki nie jest odpowiednia dla kobiet w ciąży czy tych, które karmią piersią. Inne przeciwskazanie to uczulenie na owoce rośliny, czy stosowanie niektórych leków.