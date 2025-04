Blok czekoladowy nazywano też czasem "blokiem kryzysowym". Czekolada była na kartki, a czasem chciało się zjeść coś słodkiego i dobrego. Blok czekoladowy przygotowuje się z prostych składników. Po prostu nie może się nie udać.

Kilka składników i gotowe

Mamy przepis na blok czekoladowy z czasów PRL, znaleziony w babcinym zeszycie. Podstawa to kakao i mleko w proszku. To był hit PRL. Ten deser można było wzbogacić rodzynkami lub orzechami. Powstawała wtedy wersja luksusowa.

Reklama

Przepis na blok czekoladowy z czasów PRL

Składniki

200 g margaryny lub masła,

3 czubate łyżki kakao,

1 szklanka cukru pudru,

50 ml wody,

1 i 3/4 szklanki mleka w proszku,

ok. 200 g pokruszonych herbatników,

rodzynki lub orzechy,

esencja waniliowa lub cukier waniliowy

Przygotowanie

W garnku rozpuszczamy wymieszane masło, kakao, cukier i wodę. Gotujemy przez kilka minut na niewielkim ogniu. Przelewamy masę do miski i czekamy, aż trochę przestygnie. W tym czasie łamiemy herbatniki na małe kawałki. Potem do masy stopniowo dodajemy mleko w proszku i miksujemy na najmniejszych obrotach. Na koniec wsypujemy do masy herbatniki i bakalie, mieszamy łyżką. Masę przekładamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i zostawiamy w lodówce do stężenia. Smacznego.