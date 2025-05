Ten program był hitem lat 90. Pod względem oglądalności przebijał nawet "Wiadomości" emitowane w TVP1. W sobotnie wieczory przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Wszyscy chcieli dowiedzieć się, czy uczestnik wybrał tę właściwą bramkę i wygra nagrodę czy jego oczom ukaże się pluszowa maskotka kota o imieniu Zonk, co oznaczać będzie, że opuści program bez niczego.

Kultowe show wraca na antenę. Gdzie będzie można zobaczyć "Idź na całość"?

Program "Idź na całość", bo o nim mowa, był hitem Polsatu. Prowadził go Zygmunt Chajzer. Już jakiś czas temu chodziły słuchy, że program wróci na wizję. Nie wiadomo było jednak, kiedy i czy do rodzimej stacji, czyli Polsatu. Teraz już wiadomo, że "Idź na całość" wraca po 24 latach przerwy, ale do konkurencyjnej stacji.

Licencję na emisję tego popularnego programu w latach 90. przejął TVN Warner Bros. Discovery. Premierowe odcinki mają trafić na antenę TTV. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl ma to się wydarzyć jeszcze w tym roku.

Kultowe show lat 90. było hitem. "Idź na całość" - co to za program?

Program "Idź na całość" oparty był na amerykańskim formacie "Let’s Make A Deal". W Polsce pierwszy odcinek został wyemitowany na antenie Polsatu w 1997 roku. Szybko stał się hitem i miał bardzo dobrą oglądalność. W tamtych czasach widzów zachwycały nagrody, które mogli wygrać uczestnicy. Wśród nich były m.in.:

samochody, sprzęt AGD, profesjonalne ekspresy do kawy

Kultowe show lat 90. Tak wybierano uczestników

Podczas "Idź na całość" to Zygmunt Chajzer wybierał uczestników, którzy stawali do gry. Zgromadzeni w studio robili wiele, by zwrócić na siebie uwagę. Zakładali krzykliwe stroje, dzierżyli w dłoniach transparenty z hasłami.

Kultowe show lat 90. Dlaczego "Idź na całość" zniknął z anteny?

W 2000 roku Zygmunt Chajzer przestał prowadzić program "Idź na całość". Zastąpił go w tej roli Krzysztof Tyniec. Zmieniono również oprawę show. Jaskrawa kolorystyka została zastąpiona ciemniejszymi, stonowanymi barwami. Nowa czołówka i oprawa nie przypadły widzom do gustu. Oglądalność zaczęła spadać. W maju 2001 roku "Idź na całość" spadło z anteny Polsatu.

"Idź na całość" to nie pierwsza reaktywacja. Te programy też wróciły po latach

Teleturniej "Idź na całość" to nie pierwsza reaktywacja programu, który był hitem lat 90. Wśród programów, które doczekały się wznowienia warto wymienić:

"Szansę na sukces"

"Tak to leciało!"

"Awanturę o kasę"

Ten ostatni ponownie trafił na antenę Polsatu i tak jak przed laty, tak i teraz prowadzi go Krzysztof Ibisz. Czy "Idź na całość" również będzie cieszył się uznaniem widzów? O tym przekonamy się zapewne już niebawem.