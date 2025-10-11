Walc z kultowych "Nocy i dni" wzrusza do dziś. Powstał przy...trzecim piwku

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 98 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Karol Strasburger jako Józef Toliboski w filmie "Noce i dnie"
Karol Strasburger jako Józef Toliboski w filmie "Noce i dnie" / Materiały prasowe
Reklama
"Noce i dnie" to produkcja, która do dziś wzrusza i ma ogromne grono fanów. Barbara i Bogumił to dla wielu Polaków jedna z bardziej uwielbianych ekranowych par w polskiej kinematografii. Tym, co również wzrusza fanów tego filmu jest walc, który słychać m.in. w scenie, gdy Toliboski zrywa dla Barbary nenufary w stawie. Trudno uwierzyć, jak powstała ta kompozycja. Reżyser Jerzy Antczak wspomniał o piwku.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję

Źródło dziennik.pl , TVP
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Zgłoś błąd na stronie

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powiązane

logo Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Walc z kultowych "Nocy i dni" wzrusza do dziś. Powstał przy...trzecim piwku »
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz
Popularne Zobacz również Najnowsze
ta opłata to obowiązek do 25 października. przed ukaraniem robią zdjęcia samochodów
Ta opłata to obowiązek do 25 października. Przed ukaraniem robią zdjęcia samochodów
kierowcy po 65. roku życia stracą prawo jazdy? unia zmienia zasady. klamka zapadła
Kierowcy po 65. roku życia stracą prawo jazdy? Unia zmienia zasady. Klamka zapadła
Co wiesz o II wojnie światowej? 10/10 zdobywają prawdziwi znawcy historii [QUIZ]
Co wiesz o II wojnie światowej? 10/10 zdobywają prawdziwi znawcy historii [QUIZ]
osobom po 56. roku życia przysługuje 1893,41 zł brutto co miesiąc
Osobom po 56. roku życia przysługuje 1893,41 zł brutto co miesiąc
nowa kia wjeżdża do polski. ma 204 km i będzie hitem. ile kosztuje?
Nowa Kia wjeżdża do Polski. Ma 204 KM i będzie hitem. Ile kosztuje?
9. pytanie miażdży większość dorosłych. Zdasz ten test z geografii?
9. pytanie miażdży większość dorosłych. Zdasz ten test z geografii?
Reklama