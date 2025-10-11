"Noce i dnie" to produkcja, która do dziś wzrusza i ma ogromne grono fanów. Barbara i Bogumił to dla wielu Polaków jedna z bardziej uwielbianych ekranowych par w polskiej kinematografii. Tym, co również wzrusza fanów tego filmu jest walc, który słychać m.in. w scenie, gdy Toliboski zrywa dla Barbary nenufary w stawie. Trudno uwierzyć, jak powstała ta kompozycja. Reżyser Jerzy Antczak wspomniał o piwku.