"Chcesz cukierka...". QUIZ z popularnych powiedzonek czasów PRL. Uważaj na ostatnie pytanie
dzisiaj, 74 minut temu
W tym quizie pytamy o popularne powiedzonka czasów PRL. Posługiwali się nimi prawie wszyscy i do dziś są dobrze znane. Niektóre z nich odeszły jednak nieco w zapomnienie. Warto uważać na ostatnie pytanie. Jest nieco podchwytliwe.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama