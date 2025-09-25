Błyskawiczny QUIZ dla fanów "Janosika". Pytamy o Kwiczoła i Pyzdrę
dzisiaj, 06:31
Serial "Janosik" w reż. Jerzego Passendorfera miał premierę w 1973 r. Do dziś ma wielu wiernych fanów. Tę opowieść o szlachetnych zbójnikach chętnie oglądają też nowe pokolenia widzów. Jedna z kultowych ról, Kwiczoła, zagrał w tym filmie Bogusz Bilewski. Aktor urodził się 25 września 1930 r.
