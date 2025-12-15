Media donoszą o tym, że Karol Nawrocki ma zamiar zerwać z kultywowaną od lat tradycją w Pałacu Prezydenckim. Prezydent ponoć podjął decyzję o tym, że nie odbędą się w nim oficjalne obchody żydowskiego święta Chanuki.

Karol Nawrocki zrywa z tradycją

Jeśli tak będzie, oznacza to koniec zwyczaju, który zapoczątkował Lech Kaczyński, kontynuował Bronisław Komorowski oraz Andrzej Duda. Polegał on na tym, że zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego przedstawiciele społeczności żydowskiej wspólnie z Parą Prezydencką zapalali świece chanukowe.

Karol Nawrocki nie chce Chanuki w Pałacu Prezydenckim?

W tym roku goście nie otrzymali zaproszeń a Pałac Prezydencki nie wydał komunikatu o żadnej, innej opcji celebracji tego święta. "Rzeczpospolita" interpretuje to jako formalne odstąpienie od praktyki.

Karol Nawrocki o tym, że nie będzie kontynuował tej tradycji, zapowiadał jeszcze, gdy był kandydatem na urząd prezydenta. Mówił o tym w wywiadzie dla RMF FM. Wyjaśniał, że "silnie identyfikuje się z wartościami chrześcijańskimi i obchodzi święta bliskie jego osobie".

Lech Dyblik komentuje decyzję prezydenta

Decyzję prezydenta postanowił skomentować w dobitny sposób znany aktor. Lech Dyblik, który znany jest m.in. z serialu "Świat według Kiepskich", filmów "Kiler" czy "Wołyń" zamieścił w sieci nagranie. Wrócił problem zapalania świec chanukowych. Myślę, że sprawa rozwiąże się sama, jak Żydzi zaczną śpiewać kolędy- powiedział Dyblik.

Internauci nie pozostawili jego słów bez komentarza. Wielu z nich się z nim zgodziło. "Krótko, grzecznie i dyplomatycznie", "I pyk... po problemie. Piękne odniesienie do sytuacji", "Mistrz", "Czekam, aż to nastąpi", "Świętowanie żydowskich świąt samemu, nie będąc Żydem, nie ma najmniejszego sensu. Po prostu", "Pełna zgoda" - pisali.