Katarzyna Łaniewska miała na swoim koncie wiele ról teatralnych i filmowych. W pamięci widzów zapisała się głównie jako Solska z filmu "Kogel-mogel" oraz babcia Józia z serialu "Plebania".

Kto był mężem Katarzyny Łaniewskiej?

Prywatnie aktorka miała dwóch mężów. Po trzecim roku studiów postanowiła wyjść za Ignacego Gogolewskiego. Owocem tego związku była córka Agnieszka. Para poznała się w szkole teatralnej. Obydwoje uwielbiali teatr oraz tę samą dyscyplinę sportową, czyli ping-pong.

Reklama

Z kim mąż zdradził Katarzynę Łaniewską?

Niestety ich szczęście nie trwało długo. Po 10 latach Ignacy Gogolewski zdradził aktorkę. Kobietą, która go w sobie rozkochała, była wielka gwiazda telewizji, czyli Irena Dziedzic. Zarówno Łaniewska i Gogolewski, jak i prowadząca pierwszy polski talk-show, czyli "Tele-echo" mieszkali w tym samym bloku. Dla aktorki był to ogromny cios. Mimo tego starała się podchodzić do tego, co się wydarzyło z dystansem, dla dobra córki.

Kochanka mieszkała kilka pięter niżej

Mój małżonek zainteresował się inną osobą, zresztą w tym samym domu. Zawsze mówię, że spadł z piątego piętra na pierwsze, na inną klatkę. Ale to było tak dawno temu, że dziś mogę mówić o tym uśmiechem - wspominała w programie "Grunt to rodzinka".

Kto został drugim mężem Katarzyny Łaniewskiej?

Katarzyna Łaniewska po tym, co się wydarzyło, nie myślała o tym, by się ponownie wiązać. Swojego drugiego męża Andrzeja Błaszczaka spotkała przypadkowo na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Od tego się zaczęło. Para wzięła ślub kościelny. Przeżyli razem 34 lata. Drugi mąż Katarzyny Łaniewskiej odszedł na początku kwietnia 2018 roku.

Dojrzała miłość ma dużo większe szanse na przetrwanie. Ludzie po przejściach mają już inny stosunek do uczuć. Taka miłość opiera się głównie na przyjaźni, a ona jest chyba najcenniejsza - mówiła Łaniewska w rozmowie z Teresą Gałczyńską.