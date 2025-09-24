Tony Halik zapisał się w pamięci widzów jako współautor programu "Pieprz i wanilia". Współprowadził go z Elżbietą Dzikowską, która również była podróżniczką a prywatnie jego partnerką.

Tony Halik - podróżnik PRL. Tego epizodu w swoim życiu się wstydził

To właśnie dla niej Tony Halik zostawił rodzinę w Meksyku i postanowił przeprowadzić się do Polski. Słynny podróżnik miał polskie korzenie. Urodził się i wychowywał w Toruniu. Był synem Heleny i Zdzisława.

W czasie II wojny światowej został siłą wcielony do Wermahtu. Udało mu się zdezerterować . Nigdy w swoich opowieściach nie wspominał o tym wojennym epizodzie, bo bardzo się go wstydził.

Tony Halik miał opinię człowieka od zadań specjalnych

Po wojnie budował mosty i fotografował zwierzęta w Afryce. Gdy zamieszkał w Ameryce Południowej zaczął fascynować się Indianami. Jego pasja sprawiła, że zaczął współpracować z czasopismem "Life" i stacją telewizyjną NBC.

Miał w redakcji opinię nieustraszonego człowieka od zadań specjalnych: jeździł po całej Ameryce Łacińskiej, filmował wojny, konflikty, protesty. Mówiono mi także, że swoimi odwiedzinami w nowojorskiej redakcji sprawiał wszystkim wielką przyjemność, bo zawsze zasypywał kolegów i koleżanki mrożącymi krew w żyłach opowieściami i przywoził im mnóstwo prezentów. A to ręcznie robione przez Indian naczynia, a to kapelusze i sombrera, a innym razem szokował spreparowanymi główkami Indian Jivaro z Ekwadoru - mówił Mirosław Wlazły, autor biografii "Tu byłem. Tony Halik".

Tony Halik to pseudonim. Jak naprawdę nazywał się podróżnik?

Podróżnik i współtwórca kultowego programu czasów PRL "Pieprz i wanilia" zrealizował ponad 400 filmów podróżniczych. Napisał 13 książek. Na swoim koncie miał także telewizyjne programy takie jak “Tam, gdzie rośnie wanilia”, czy “Klub sześciu kontynentów”.

Tony Halik był Polakiem, ale posiadał również obywatelstwo argentyńskie. Mało, kto wie, że Tony Halik to był jego pseudonim. Jak naprawdę nazywał się słynny podróżnik? Jego prawdziwe dane personalne to Mieczysław Sędzimir Antoni Halik.

Imię Mieczysław było trudne do wypowiedzenia przez jego zagranicznych współpracowników i przyjaciół, dlatego też ktoś z NBC wpadł na pomysł, by mówić do niego "Tony" a więc skrótem od jego trzeciego imienia Antoni. W ten sposób podróżnik został Tonym Halikiem.

Kiedy zmarła Tony Halik? Gdzie został pochowany?

Podróżnik zmarł po ciężkiej chorobie w 1998 roku. Został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w grobie rodzinnym Elżbiety Dzikowskiej. Na jego grobie znajduje się krzyż z zawieszonym plecakiem. To dzieło artysty Gustawa Zemły.