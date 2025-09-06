Ewa Wachowicz obecnie znana jest jako restauratorka i prezenterka. W stacji Polsat od kilku lat ma swój program "Ewa gotuje" a we wrześniu dołączyła do ekipy prowadzących "Halo tu Polsat".

Ewa Wachowicz w konkursie Miss Polonia 1992. Jak się prezentowała?

Przed laty to właśnie Ewa Wachowicz zdobyła koronę Miss Polonia 1992. Hitem sieci stało się nagranie z lat 90., na którym celebrytka prezentuje się właśnie podczas wyborów Miss Polonia.

Nazywam się Ewa Wachowicz, pochodzę z Klęczan, małej wioski pod Gorlicami. Studiuję technologię żywności na Akademii Rolniczej w Krakowie. Pierwszy tytuł na tej uczelni już zdobyłam - najmilszej studentki - mówi na nagraniu. Chwilę później zdobywa koronę.

W rozmowie z Dziennik.pl Ewa Wachowicz wyznała, że towarzyszyły jej ogromne emocje podczas całej imprezy.

Jak Ewa Wachowicz wspomina wybory Miss Polonia 1992?

Pamiętam dokładnie każde wypowiedziane słowo i każdą emocję, która mi towarzyszyła, dlatego że dla mnie to był pierwszy w życiu tak publiczny występ na ogromnej scenie dla publiczności, a wtedy w Hali Areny było około 5 tysięcy widzów, więc to były emocje - wspomina Ewa Wachowicz w rozmowie z Dziennik.pl.

Ewa Wachowicz wywołała skandal. Co było szokiem?

Ewa Wachowicz przyznaje, że dla wielu osób było szokiem, że Miss Polski pochodzi ze wsi. Mój występ wtedy też wzbudził ogromną sensację, ponieważ ja powiedziałam, że jestem z małej wioski Klęczany pod Gorlicami. No jak to tak? Miss startuje w wyborach i jest ze wsi. Takie były czasy - mówi Ewa Wachowicz.

Nagrodą, którą Ewa Wachowicz otrzymała w ramach wygranej był samochód marki Ford. Jestem jedyną Miss w historii, która wygranym samochodem wyjechała po zdobyciu korony - wspomina Ewa Wachowicz w rozmowie z Dziennik.pl.

Ewa Wachowicz została Miss Polonia 1992. Co zrobiła z nagrodą?

Miss Polonia 1992 miała już wówczas prawo jazdy, bo zrobiła je mając 16 lat. Przyznaje, że uparła się wówczas, że wygranym autem pojedzie do Krakowa i podjedzie pod akademik. Przecież wszyscy w akademiku czekali, żeby się tym samochodem przejechać - śmieje się w rozmowie z Dziennik.pl.

Prezes PZU ubezpieczył mi ten samochód. Szybko został zarejestrowany, bo ja jeszcze bez rejestracji tym samochodem przejechałam całą Polskę. To były trochę inne czasy, więc tytuł Miss Polonii w zupełności wystarczył, by dojechać bez mandatów - wspomina Ewa Wachowicz. Co stało się z autem, które wygrała Ewa Wachowicz?

Prezenterka "Halo tu Polsat" przyznaje, że gdy oddała koronę, samochód trzeba było na nowo ubezpieczyć, z własnych środków. Troszeczkę mnie przerosły warunki ubezpieczenia, bo to były czasy, kiedy naprawdę za ubezpieczenie trzeba było zapłacić krocie. Podjęłam decyzję, że sprzedaję samochód i kupiłam zupełnie inny taki, na który po prostu było mnie wtedy stać - wyznaje Ewa Wachowicz.