Daniel Olbrychski wspólnie ze swoją żoną Krystyną Demską-Olbrychską stworzył swoją autobiografię. Książka nosi tytuł "Dary losu". To właśnie w niej pojawia się anegdota dotycząca zachowania żony Krzysztofa Krawczyka - Ewy.

Jak poznali się Daniel Olbrychski i Krzysztof Krawczyk?

Po raz pierwszy Krzysztof Krawczyk i Daniel Olbrychski spotkali się w Chicago. Aktor grał tam spektakl "Czerwony stoliczek" Teatru Rampa. Piosenkarz z kolei występował w polonijnych klubach a także pracował na budowie i jako kierowca.

Reklama

Po co Krzysztof Krawczyk zadzwonił do Daniela Olbrychskiego?

Kiedy kilka lat później syn Daniela Olbrychskiego - Rafał wypowiadał się niezbyt pochlebnie o swoich rodzicach, Krzysztof Krawczyk zadzwonił do aktora. Chciałbym się z wami spotkać, mam podobne problemy z moim synem, który różne rzeczy o mnie opowiada, moglibyśmy pogadać - poprosił Krawczyk.

Co żona Daniela Olbrychskiego powiedziała Krawczykowi na temat relacji żona-syn?

Krzysztof Krawczyk wyznał Krystynie Demskiej-Olbrychskiej, że jest pełen podziwu dla ich rodzinnych tradycji. Mówił wtedy także o trudnej relacji między jego żoną a synem. Wiesz, Krzysiu, mam taką teorię, że jeśli kochasz faceta, to kochasz wszystko, co on kocha - powiedziała do Krawczyka żona Daniela Olbrychskiego.

Ewa Krawczyk nigdy nie doszła do porozumienia z synem Krzysztofa. Krystyna Demska-Olbrychska przyznała, że żona piosenkarza to bardzo zazdrosna osoba. Okazuje się, że gdy jej mąż kręcił teledysk w Opolu, doszło do "sceny zazdrości". Piosenkarz chciał dodać otuchy młodej piosenkarce.

Krystyna Demska-Olbrychska o Ewie Krawczyk. "Nie zdawaliśmy sobie sprawy...."

Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że żona Krzysia Krawczyka nie toleruje, gdy jej mąż dotyka innej kobiety, wszystko jedno, czy ona ma lat 12, czy 70. No i się zaczęło... Matko Boska... Biedny Krzysio, myślałam, że zostanie zamordowany. Daniel powiedział: "Teraz doceniam, że ty się tak nie zachowujesz". (...) Ona uważała go za swoją własność. Ta sytuacja trochę nas odsunęła od Ewy - wspomina w autobiografii Daniela Olbrychskiego, jego żona.