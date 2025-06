Niedziela (15 czerwca) to ostatni dzień festiwalu w Opolu 2025. TVP przygotowała dwa koncerty. Jednym z nich będzie ten z okazji 75. urodzin Jacka Cygana. Plejada gwiazd wykona w nim piosenki, do których teksty napisał właśnie on.

Koncert w Opolu bez Maryli Rodowicz. Kto zaśpiewa jej piosenkę?

Na scenie pojawią się m.in. Edyta Górniak, Ryszard Rynkowski, Edyta Geppert, Krystyna Prońko czy Ewa Bem. Zabraknie Maryli Rodowicz. Jej piosenkę "Łatwopalni" zaśpiewa podczas koncertu na festiwalu w Opolu 2025 inna gwiazda a dokładnie Andrzej Seweryn.

Maryla Rodowicz nie wystąpi w Opolu. O to ma żal do TVP

Maryla Rodowicz dowiedziała się o tym z mediów. Nie kryje żalu, że TVP nie zaprosiło jej do udziału w koncercie.

Nikt mi tego nie proponował. Ja tego samego dnia gram koncert na Śląsku, a dzień wcześniej gram w Łomży. Z racji tej, że nikt mnie do Opola nie zaprosił, trzeba było umówić inne koncerty w tych dniach, bo przecież takie rzeczy planuje się z dużym wyprzedzeniem - powiedziała w rozmowie z Plejadą. Wyznała też, że bardzo nie lubi, gdy ktoś śpiewa jej piosenki.

Maryla Rodowicz wyznała, czego nie akceptuje. "Nie lubię, jak..."

Nie lubię, jak ktoś śpiewa moje piosenki. Wolałabym zrobić to sama, ale tak jak mówię, nie było zaproszenia - dodała. Odkąd w TVP zmieniła się władza Maryla Rodowicz nie pojawia się ani w Opolu, ani na sylwestrowych czy letnich koncertach organizowanych przez stację. To jest dziwne i nie wiem, jak to wytłumaczyć, że nie jestem zapraszana do żadnego koncertu letniego, których TVP robi dużo. Poza tym nie zaproszono mnie do Opola, na sylwestra i tak dalej. Nigdzie mnie nie ma - wyznała Maryla Rodowicz.