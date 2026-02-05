Urodziła się 5 lutego 1930 r. w Gnaszynie, który jest obecnie dzielnicą Często­chowy. Jej ojciec, Henryk Jędrusik, był pedagogiem, nauczycielem, senatorem II Rzeczypospolitej.

Kalina Jędrusik i jej słynny mąż

Po stu­diach aktorskich w Krakowie Kalina Jędrusik trafiła, w 1953 r., do Teatru Wybrzeże w Gdańsku, gdzie już pierwszymi rolami zwróciła na siebie uwagę, m.in. Stanisława Dygata, cenionego pisarza - autora "Jeziora Bodeńskiego" i "Pożegnań". Dygat był wówczas żonaty z aktorką Władysławą Nawrocką, którą zostawił dla Kaliny. Wkrótce Jędrusik i Dygat zostali małżeństwem. Tworzyli w Polsce jedną z najbarwniejszych artystycznych par tamtych czasów.

Życie uczuciowe Kaliny Jędrusik

Kalina Jędrusik nie ukrywała, że jej życie uczuciowe wykraczało poza tradycyjne ramy. Była związana z wieloma mężczyznami ze świata sztuki i filmu, także z osobami z bliskiego otoczenia męża. Wśród tych relacji wymieniano m.in. operatora Wiesława Rutowicza oraz wokalistę Wojciecha Gąssowskiego. "Przez 24 lata byłam żoną Stanisława Dygata, człowieka kochającego wszystko, co piękne i doskonałe. Zazdroszczono nam naszej wielkiej miłości, ogromnej tolerancji, zrozumienia pewnych szaleństw w niektórych okresach życia" - mówiła, cytowana przez Dariusza Michalskiego w publikacji "Kalina Jędrusik".

Kariera Kaliny Jędrusik

Kariera teatralna Jędrusik objęła później występy na scenach warszawskich - w Teatrze Narodowym (1955–1957), Teatrze Współczesnym (1957–1963), Teatrze Komedia (1964–1967), Studenckim Teatrze Satyryków (1969–1972), Teatrze Rozmaitości (1972–1985) oraz Teatrze Polskim (1985–1991). Wielką popularność przyniosły jej występy w telewizyjnym Kabarecie Starszych Panów (1958-1966), gdzie wykonywała piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, m.in. niezapomniane "S.O.S.", "Bo we mnie jest seks", "Zmierzch". W filmie zagrała m.in. w "Ziemi obiecanej", "Lalce", "Lekarstwie na miłość". Powodzeniem cieszył się też serial z jej udziałem pt. "Hotel Polanów".

Świadectwo maturalne Kaliny Jędrusik

5 lutego 2026 r., w 95. rocznicę urodzin Kaliny Jędrusik, Archiwa Państwowe po raz pierwszy udostępniły publiczności pełny skan jej świadectwa maturalnego z 1949 roku. Dokument z zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie zawiera m.in. nieznane zdjęcie 18-letniej Jędrusik w szkolnym mundurku oraz wykaz ocen. Świadectwo dojrzałości szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego” opatrzone jest datą 11 maja 1949 r. Wynika z niego, że Kalina Jędrusik ukończyła naukę w szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego i zdała egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego w Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie (obecnie I Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie). Największą uwagę przykuwają trzy elementy świadectwa - zdjęcie Kaliny Jędrusik w szkolnym mundurku, data urodzin - tu figuruje 5 lutego 1931 r. (czasem krąży rok 1930) oraz oceny. Czy była prymuską?

Oceny na świadectwie maturalnym Kaliny Jędrusik

język polski - bardzo dobry,

język niemiecki, historia, biologia - dobre,

większość przedmiotów ścisłych i przyrodniczych - dostateczne

Świadectwo maturalne Kaliny Jędrusik trafiło do zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie w 2012 roku, przekazane oficjalnie przez liceum, w którym Kalina Jędrusik zdawała maturę.