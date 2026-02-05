Maja Komorowska to ikona polskiego świata filmu. Aktorka skończyła 88 lat i nadal zachwyca urodą i formą. Jest jedną z trzech bohaterek marcowego wydania magazynu "Twój Styl".

Maja Komorowska zachwyca na okładce magazynu

Na okładce najnowszego numeru miesięcznika oprócz Mai Komorowskiej, znalazła się również Julia Pietrucha. Okładka z Mają Komorowską to czarno-biały portret.

Autorką fotografii, które pojawiły się w "Twoim Stylu" jest fotografka Weronika Ławniczak. Na jej profilu na Instagramie można znaleźć pozostałe kadry z sesji.

Internauci zachwyceni okładką z Mają Komorowską

Fotografie skradły serca internautów. Wielu z nich zachwycała się pięknem i naturalnością Mai Komorowskiej. "Przepiękna", "Cudowna!", "Wspaniała", "Ależ to jest dobre zdjęcie! Wspaniała okładka!", a nawet "Najlepsza okładka ever" - komentowali. Nie zabrakło również komplementów ze strony koleżanek i kolegów po fachu. Andrzej Chyra "dał" serduszko. Aleksandra Konieczna zostawiła komentarz: "Cudowna Maja".

Kim jest Maja Komorowska?

Maja Komorowska to aktorka znana ze współpracy z Krzysztofem Zanussim oraz Andrzejem Wajdą. Można ją było zobaczyć w takich filmach jak "Wesele", "Panny z Wilka", "Lawa", czy "Cwał". Grała w Teatrze Współczesnym oraz Dramatycznym. Od 1982 wykłada w Akademii Teatralnej w Warszawie.

Prywatnie Maja Komorowska była żoną Jerzego Huberta Tyszkiewicza. Ma syna Pawła oraz dwie wnuczki i dwóch wnuków. W stanie wojennym pomagała internowanym.