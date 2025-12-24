Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce podczas wigilii w Teatrze STU w Krakowie. Jacek Cygan spotkał tam Andrzeja Grabowskiego, którego nazwał legendą teatru i osobą "z sercem na dłoni". W świątecznej atmosferze Andrzej Grabowski podzielił się z nim niesamowitą historią.

Historia kurtki Jana Nowickiego

"Kochani, wczoraj na Wigilii w Teatrze STU w Krakowie spotkałem Andrzeja Grabowskiego, genialnego aktora, legendę tego teatru. I wspaniałego człowieka, o którym można powiedzieć, że ma serce na dłoni" - zaczął swój wpis Jacek Cygan. "Opowiedział mi niesamowitą historię, jak to nasz wybitny aktor Jan Nowicki powiedział pod koniec życia do swojej żony: »wiesz, jak umrę, to tę moją ulubioną kurtkę daj Grabowskiemu«. I tak się stało, na zdjęciu Andrzej pokazuje tę legendarną kurtkę, a obok ja stoję z książką, którą mu podarowałem" - napisał Jacek Cygan.

Wieczór pieśni niezwykłych

Jacek Cygan opowiedział też w swoim wpisie o wspólnym, nocnym śpiewania w Teatrze STU pieśni o "najprostszych rzeczach", które mają ogromną moc. Przywołał fragment jednej z nich: "Na szarość naszych nocy" ze spektaklu Exodus: "… listek, iskierkę, cierń jak kotwicę, wbij w nasze serca!" i zachęca, by spróbować zaśpiewać go razem z Markiem Grechutą.