Serial "07 zgłoś się" do dziś cieszy się ogromnym uznaniem widzów. W rolę głównego bohatera czyli porucznika Borewicza wcielił się Bronisław Cieślak. Okazuje się, że to nie on miał zagrać początkowo tę rolę. Aż dwóch aktorów odmówiło, bo bali się syndromu Klossa. O kim mowa?