Janusz Rewiński to aktor, który w pamięci Polaków zapisał się rolami w wielu komediach i serialach. Można go było oglądać m.in. w serialu "Tygrysy Europy", w którym wcielał się w postać Edwarda Nowaka.

Janusz Rewiński to kultowy Siara. W jakich filmach i serialach grał?

Aktor grał również w filmach "Ryś", "Uprowadzenie Agaty", "Podróże pana Kleksa" oraz "Kiler" i "Kiler-ów 2-óch". To właśnie w tych dwóch komediach w reżyserii Juliusza Machulskiego wcielił się w postać gangstera Stefana "Siary" Siarkowskiego. Widzowie do dziś uwielbiają to wcielenie Janusza Rewińskiego.

Reklama

Janusz Rewiński odrzucił tę propozycję. Kogo nie zagrał?

Mało, kto wie, że aktor odrzucił propozycję zagrania głównej roli w serialu, który przez wiele lat emitowany był na antenie stacji Polsat i do dziś uchodzi także za jedną z najpopularniejszych produkcji. Chodzi o "Świat według Kiepskich". To właśnie Janusz Rewiński miał być Ferdynandem Kiepskim. Ostatecznie w postać tę wcielił się Andrzej Grabowski.

Janusz Rewiński odmówił roli w kultowym serialu. Dlaczego odmówił?

Dlaczego Janusz Rewiński odmówił zagrania w serialu "Świat według Kiepskich"? Powód zdradziła Anna Skowrońska, współproducentka serii, w książce "Świat według Kiepskich. Zwariowana historia kultowego serialu".

Nie wysyłałam tekstów do wszystkich naraz, tylko po kolei. Było to czasochłonne, ponieważ każdy otrzymywał scenariusz pocztą (nie było wszak internetu), musiał się z nim zapoznać i wreszcie dać odpowiedź. Każdy odmawiał. Powód był ten sam: serial jest żenujący. Myślę, że bali się tej przaśności, tej zbyt prostackiej powierzchowności Kiepskiego [..] - mówiła Skowrońska.

Kim byli wspomniani przez nią "wszyscy"? Okazuje się, że oprócz Janusza Rewińskiego propozycję zagrania Ferdka, głównego bohatera "Świata według Kiepskich" otrzymali także:

Janusz Gajos

Krzysztof Kowalewski

Stanisław Tym.

Janusz Rewiński zamiast "Świata według Kiepskich" wybrał rolę w serialu "Tygrysy Europy". Aktor ostatni raz zagrał w 2007 roku. Potem zrezygnował z aktorstwa i przeniósł się na wieś. Zmarł 1 czerwca 2024 roku. Miał 74 lata.