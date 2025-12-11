Krzysztof Logan Tomaszewski opublikował na swoim facebookowym profilu nagranie, na którym widać chwilę składania przysięgi małżeńskiej. Ceremonia odbyła się 6 grudnia w Mikołajkach. Krzysztof Logan Tomaszewski wystąpił w eleganckim, dwukolorowym garniturze z granatową marynarką i kamizelką oraz z szarymi spodniami. Jego małżonka Anna wybrała klasyczną, białą suknię do ziemi z koronkowymi rękawami.

"Pobraliśmy się z miłości"

Jak podkreśla Krzysztof Logan Tomaszewski, różnica wieku nie ma znaczenia, najważniejsza jest miłość. "Pobraliśmy się z miłości po 8 m-cach znajomości. 6 grudnia w Mikołajki, w Konstancinie (...) Dziękuję z duszy i serca wszystkim, którzy nie wylewają żółci, lecz życzą nam miłości i szczęścia. Miłość to największa elektrownia atomowa świata. Kto tego nie przeżył, nie pojmie, że można kochać naprawdę. A wiek nie ma znaczenia" - napisał.

Odmłodniał o 30 lat

Krzysztof Logan Tomaszewski mówi, żę dzięki Annie "odmłodniał o 30 lat". Ukochaną poznał podczas recitalu Andrzeja Rosiewicza w Konstancinie. Artysta był również gościem na ich ślubie. Wśród zgromadzonych pojawił się również Mietek Jurecki z Budki Suflera.