Krystyna Podleska w kultowej komedii Stanisława Barei "Miś" zagrała Aleksandrę Kozeł. Postać grana przez nią była partnerką Ryszarda Ochódzkiego. Wypowiadane przez nią teksty takie jak: "Dzwonię do ciebie, gdyż nie mogę z tobą rozmawiać" czy "Misiu, Misiu wymyśl coś. Ty jesteś taki mądry" weszły na stałe do potocznego języka.

Krysia z "Misia" łamała serca. Tylko jeden mężczyzna jej się oparł

Krystyna Podleska dzięki tej roli zdobyła ogromną popularność i uznawana była za seksbombę czasów PRL. Mężczyźni po prostu do niej wzdychali. Okazuje się, że choć wielu marzyło o tym, by była ich partnerką, jej serce skradł ten jeden, jedyny. Był nim Stanisław Tym.

Staszek od razu mi się spodobał – wspominała w książce "Krystyna Podleska. Dziewczyna Misia". Aktorka próbowała ich relację z planu przenieść do codzienności. Niestety jej starania na nic się zdały.

Tak Krysia z "Misia" wspomina próby uwodzenia Stanisława Tyma

Strasznie go uwodziłam, poza rolą, ale on się nie skusił, bo to bardzo porządny człowiek, w dodatku żonaty - mówiła w rozmowie z tygodnikiem "Gala". Choć nie udało jej się uwieść filmowego Ryśka a prywatnie Stanisława Tyma, pozostali w bardzo dobrych relacjach.

Nie można mieć wszystkiego - mówiła Krystyna Podleska. Do końca życia Stanisława Tyma pozostali w bardzo dobrych i przyjacielskich relacjach.

Krysia z "Misia" czyli Krystyna Podleska. Ilu miała mężów?

Krystyna Podleska prywatnie wychodziła trzy razy za mąż. Pierwszym mężem aktorki był szermierz Janusz Różycki. Potem związała się z dyrygentem Jackiem Kasprzykiem. Jej najdłuższy związek trwał 27 lat. Wybrankiem był reżyser Janusz Szydłowski. Jednak i to ostatnie małżeństwo zakończyło się rozwodem.

Po tylu wspólnych latach chcemy pozostać w przyjaźni. W końcu eksmąż jest jak członek rodziny i nie wyobrażam sobie przestać się całkowicie interesować co u niego słychać - mówiła Podleska w rozmowie z "Shownews". Obecnie Krysia z "Misia" mieszka w Hiszpanii. Jej trzeci były mąż w Krakowie.