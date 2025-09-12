Ewa Bem to piosenkarka, która na swoim koncie ma wiele znanych przebojów takich jak "Żyj kolorowo", "I co z tego masz" czy "Kolega maj". Kilka miesięcy temu zmarł ukochany mąż artystki Ryszard Sibilski. Uznany producent odszedł w wyniku choroby nowotworowej.

Ewa Bem przed laty straciła córkę. Na co umarła Pamela?

Piosenkarka wyznała w "Dzień dobry TVN", że to muzyka daje jej ukojenie po tej stracie. Kilka lat temu Ewę Bem spotkała podobna tragedia. W 2017 r. zmarła jej córka, Pamela Bem-Niedziałek. Kobieta chorowała na nowotwór mózgu. Córka Ewy Bem była dziennikarką TVN. Miała dwoje dzieci - Tomka oraz Basię.

Ewa Bem o śmierci córki. Czego nie potrafi zrozumieć?

Piosenkarka do dziś nie jest w stanie pogodzić się z jej odejściem. W najnowszej rozmowie z Joanną Racewicz w programie "Własnym głosem" przyznała, że nie potrafi zrozumieć do dziś, dlaczego tak się stało. Żaden duszpasterz, żaden teolog, żaden wierzący, żaden katolik, nikt mi nigdy nie wytłumaczy, dlaczego Pan Bóg zabiera osobę, która mogłaby dać światu tyle dobrego. Po prostu ją zgarnął, pozbawił... - powiedziała Ewa Bem.

Przyznała, że trudno jest jej spojrzeć na śmierć ukochanej córki z innej perspektywy. Choć próbowała znaleźć sens i zrozumienie, które miało przynieść jej ulgę, nie potrafiła tego zrobić.

Ewa Bem o dzieciach Pameli. To chce powiedzieć wnukom za kilka lat

Wyznała też, że chce poczekać kilka lat i opowiedzieć wnukom o ich mamie. Chcę jeszcze poczekać tak ze dwa lata, trzy, żeby zacząć im opowiadać o osobie, nawet nie o tym, że o mamie, której nie ma, tylko o osobie, której nie ma. Jaka to była osoba, jakie miała poglądy, jakie miała upodobania, jaką była artystką - powiedziała Ewa Bem.