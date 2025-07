Beata Kozidrak to ikona polskiej sceny muzycznej. Piosenki, które śpiewa wraz z zespołem Bajm, takie jak "Biała armia", "Co mi Panie dasz" czy "Szklanka wody" stały się hitami. W listopadzie 2024 roku Beata Kozidrak nagle ogłosiła, że nie pojawi się na zaplanowanych występach.

Beata Kozidrak odwołała koncerty. Zmagała się z chorobą

Koncerty z udziałem Beaty Kozidrak zostały zawieszone do marca 2025 roku. Piosenkarka nie pojawiła się również na gali Fryderyków. Statuetkę za całokształt twórczości odebrała z rąk Katarzyny Nosowskiej. Przekazała fanom podziękowania i pozdrowienia na specjalnym nagraniu.

Bardzo chciałam osobiście odebrać tę wspaniałą nagrodę, ale lekarze postanowili inaczej, biorąc pod uwagę mój bezpieczny powrót do zdrowia - powiedziała wówczas. Z informacji, jakie przekazano później koncert zaplanowany na 22 marca a dokładnie projekt pod nazwą "House of Beata" z zespołem Kamp! w Łodzi został przełożony. Nowy termin wydarzenia to 29 listopada 2025 roku.

Beata Kozidrak ma dobre wieści dla fanów. Wróci wcześniej niż planowano

Teraz Beata Kozidrak sama przekazała dobre wieści swoim fanom. Okazuje się, że wróci znacznie wcześniej niż spodziewali się tego jej sympatycy. Pojawi się już w sierpniu na Dniach Starachowic.

W sierpniu, po dłuższej nieobecności wracam na scenę. Kolejny przystanek: STARACHOWICE! Już nie mogę się doczekać spotkania z Wami! Sprawdzajcie moją stronę – kalendarz koncertów szybko się zapełnia. Do zobaczenia pod sceną! - napisała na Instagramie Beata Kozidrak.