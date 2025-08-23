Wybitny wokalista Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia. Miał 66 lat. Artysta miał zaśpiewać na Top of The Top Sopot Festival. TVN przerwała z tego powodu transmisję piątkowego koncertu, oddając w ten sposób hołd muzykowi.

Stanisław Soyka przez ostatnie lata ciężko chorował. 'Może się panu poprawić'
Stanisław Soyka przez ostatnie lata ciężko chorował. "Może się panu poprawić"

Zobacz również

"Z nieba spadła Ewa"

Stanisław Soyka w wywiadach opowiadał o swoim życiu prywatnym. Szczęście i spokój odnalazł przy boku drugiej żony. Ewy Żmijewskiej‑Sojki. "Dziesięć lat temu z nieba spadła Ewa. Osoba wyjątkowa i doskonała, człowiek dialogu. Dama z krwi i kości" - mówił artysta w wywiadzie dla "Twojego Stylu" z 2009 r.

Reklama

"Żyłem w wiecznym poczuciu winy"

Pierwszą żoną Stanisława Soyki była Iwona, którą poznał jeszcze w liceum. Oboje studiowali w Akademii Muzycznej. Małżeństwo doczekało się czterech synów. Związek posypał się, gdy Stanisław Soyka zakochał się w Grażynie Treli. Uczucie nie przetrwało jednak próby czasu, ich romans był burzliwy. Artysta potem żałował tego, co się stało. "Ta miłość spowodowała niewyobrażalne turbulencje w moim życiu rodzinnym. Odszedłem od żony i synów. Ale dzięki temu dostałem bolesną naukę. Po tym związku wiem: nie ma miłości bez dialogu. Hamowanie złości, »kiszenie« żalu to droga do katastrofy. Żyłem w wiecznym poczuciu winy" - powiedział Stanisław Soyka w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

Stanisław Soyka nie żyje. Jest nagranie z próby w Sopocie. Ogromne wzruszenie [WIDEO]
Stanisław Soyka nie żyje. Jest nagranie z próby w Sopocie. Ogromne wzruszenie [WIDEO]

Zobacz również
Reklama

Femme fatale polskiego kina

Urodzona w maju 1958 roku Grażyna Trela była bardzo popularna w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Skończyła szkołę teatralną w Krakowie i była związana z krakowskim Starym Teatrem. Na dużym ekranie zadebiutowała niedługo po studiach, w kultowym filmie "Wielki Szu". Zagrała również w takich filmach jak "Łuk Erosa", "Seksmisja", "C.K. Dezerterzy", "Łuk Erosa" czy "Nic śmiesznego". Artystka także śpiewała, występowała m.in. w krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Mówiono o niej, że jest femme fatale polskiego kina.

Stanisław Soyka zmarł nagle. Prokuratura wszczęła śledztwo
Stanisław Soyka zmarł nagle. Prokuratura wszczęła śledztwo

Zobacz również

"Jesteś moją kokainą"

Stanisław Soyka i Grażyna Trela poznali się w 1991 r. na jednej z muzycznych imprez. Żona muzyka była wtedy w ciąży z bliźniakami. Miłość do Grażyny Treli była jednak silniejsza. Wybuchł skandal, ale zakochani na to nie zważali. Z miłości do Grażyny Treli powstała płyta "Radical Graża" z takimi przebojami jak "Fa na na na", w którym Soyka śpiewał "Jesteś moją kokainą". Jednak po latach muzyk i kompozytor stwierdził, że ten romans nie był wart tylu wyrzeczeń. Rozstali się po sześciu latach. Mówiono, że ukochana niechętnie patrzyła na kontakty Soyki z synami. "Przed popełnieniem błędów nie ustrzegły mnie ani rady rodziców, ani innych doświadczonych ludzi. Najpierw uważałem, że mnie nie dotyczą, później w ogóle nie orientowałem się, że ich potrzebuję" - powiedział Stanisław Soyka z rozmowie z "Galą".

Grażyna Trela wycofała się z aktorstwa

Trela w 1997 r. roku Grażyna Trela podjęła decyzje o zakończeniu kariery aktorskiej. Postanowiła skupić się na pisaniu opowiadań i scenariuszy filmowych. Jej scenariusze kilkakrotnie wygrywały w Konkursie Scenariuszowym o Nagrodę Hartley-Merrill: "Włoszka" (2000), "Siedem dziewcząt z Albatrosa" (2002), Tamagotchi (2007, tytuł roboczy filmu "Moja krew", współautor – Marcin Wrona). Jest laureatką Nagrody za Najlepszy Scenariusz na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 2009, na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym na Cyprze 2009, a także w 2011 na Festiwalu Filmowym w Mons (Belgia). Jest współautorką scenariusza (razem z Grzegorzem Jankowskim i Dariuszem Glazerem) filmu Chrzest w reżyserii Marcina Wrony. Film został nagrodzony Srebrnymi Lwami na FPFF Gdynia 2010. Grażyna Trela prowadzi zajęcia ze scenariopisarstwa i reżyserii.