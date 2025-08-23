Wybitny wokalista Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia. Miał 66 lat. Artysta miał zaśpiewać na Top of The Top Sopot Festival. TVN przerwała z tego powodu transmisję piątkowego koncertu, oddając w ten sposób hołd muzykowi.

"Z nieba spadła Ewa"

Stanisław Soyka w wywiadach opowiadał o swoim życiu prywatnym. Szczęście i spokój odnalazł przy boku drugiej żony. Ewy Żmijewskiej‑Sojki. "Dziesięć lat temu z nieba spadła Ewa. Osoba wyjątkowa i doskonała, człowiek dialogu. Dama z krwi i kości" - mówił artysta w wywiadzie dla "Twojego Stylu" z 2009 r.

"Żyłem w wiecznym poczuciu winy"

Pierwszą żoną Stanisława Soyki była Iwona, którą poznał jeszcze w liceum. Oboje studiowali w Akademii Muzycznej. Małżeństwo doczekało się czterech synów. Związek posypał się, gdy Stanisław Soyka zakochał się w Grażynie Treli. Uczucie nie przetrwało jednak próby czasu, ich romans był burzliwy. Artysta potem żałował tego, co się stało. "Ta miłość spowodowała niewyobrażalne turbulencje w moim życiu rodzinnym. Odszedłem od żony i synów. Ale dzięki temu dostałem bolesną naukę. Po tym związku wiem: nie ma miłości bez dialogu. Hamowanie złości, »kiszenie« żalu to droga do katastrofy. Żyłem w wiecznym poczuciu winy" - powiedział Stanisław Soyka w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

Femme fatale polskiego kina

Urodzona w maju 1958 roku Grażyna Trela była bardzo popularna w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Skończyła szkołę teatralną w Krakowie i była związana z krakowskim Starym Teatrem. Na dużym ekranie zadebiutowała niedługo po studiach, w kultowym filmie "Wielki Szu". Zagrała również w takich filmach jak "Łuk Erosa", "Seksmisja", "C.K. Dezerterzy", "Łuk Erosa" czy "Nic śmiesznego". Artystka także śpiewała, występowała m.in. w krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Mówiono o niej, że jest femme fatale polskiego kina.

"Jesteś moją kokainą"

Stanisław Soyka i Grażyna Trela poznali się w 1991 r. na jednej z muzycznych imprez. Żona muzyka była wtedy w ciąży z bliźniakami. Miłość do Grażyny Treli była jednak silniejsza. Wybuchł skandal, ale zakochani na to nie zważali. Z miłości do Grażyny Treli powstała płyta "Radical Graża" z takimi przebojami jak "Fa na na na", w którym Soyka śpiewał "Jesteś moją kokainą". Jednak po latach muzyk i kompozytor stwierdził, że ten romans nie był wart tylu wyrzeczeń. Rozstali się po sześciu latach. Mówiono, że ukochana niechętnie patrzyła na kontakty Soyki z synami. "Przed popełnieniem błędów nie ustrzegły mnie ani rady rodziców, ani innych doświadczonych ludzi. Najpierw uważałem, że mnie nie dotyczą, później w ogóle nie orientowałem się, że ich potrzebuję" - powiedział Stanisław Soyka z rozmowie z "Galą".

Grażyna Trela wycofała się z aktorstwa

Trela w 1997 r. roku Grażyna Trela podjęła decyzje o zakończeniu kariery aktorskiej. Postanowiła skupić się na pisaniu opowiadań i scenariuszy filmowych. Jej scenariusze kilkakrotnie wygrywały w Konkursie Scenariuszowym o Nagrodę Hartley-Merrill: "Włoszka" (2000), "Siedem dziewcząt z Albatrosa" (2002), Tamagotchi (2007, tytuł roboczy filmu "Moja krew", współautor – Marcin Wrona). Jest laureatką Nagrody za Najlepszy Scenariusz na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 2009, na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym na Cyprze 2009, a także w 2011 na Festiwalu Filmowym w Mons (Belgia). Jest współautorką scenariusza (razem z Grzegorzem Jankowskim i Dariuszem Glazerem) filmu Chrzest w reżyserii Marcina Wrony. Film został nagrodzony Srebrnymi Lwami na FPFF Gdynia 2010. Grażyna Trela prowadzi zajęcia ze scenariopisarstwa i reżyserii.