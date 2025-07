Jan Machulski to wybitny aktor. Widzowie mogli oglądać go w takich produkcjach jak "Vabank", "Kingsajz" czy "Vinci". Prywatnie aktor był mężem Haliny Machulskiej. Para doczekała się syna Juliusza Machulskiego, który został reżyserem.

Jan Machulski miał syna z romansu. Znany polityk ujawnił ten fakt

Jan Machulski w wieku 75 lat został ojcem drugiego syna. Z książki "Świat Machulskich. Biografia rodzinna" można dowiedzieć się, że prawdę o tym fakcie, wyjawił Janusz Korwin-Mikke. To on zatrudnił drugiego syna Jana Machulskiego - Wojciecha jako swojego rzecznika prasowego.

Juliusz Machulski czuł gniew. "Dojrzały syn mógł być wściekły"

Juliusz Machulski nie za bardzo był zadowolony z faktu, że polityk ujawnił ten fakt. W książce Anny Bimer można wyczytać, że gdy dowiedział się o istnieniu młodszego brata czuł gniew.

Nie wypada powiedzieć, że czyjeś przyjście na świat dla kogoś innego stanowiło cios, lecz każdy ma prawo do własnych emocji. A dojrzały syn mógł być wściekły na nie całkiem dojrzałego ojca za niespodziankę, jaką zgotował rodzinie. Myśląc na chłodno, łatwo stwierdzić, że ani późne ojcostwo, ani posiadanie nieślubnych dzieci nie stanowi żadnej ekstrawagancji czy powodu do wstydu - pisze autorka książki.

Niech się wstydzi ten, kto widzi. Tylko kogo w podobnej sytuacji stać na wystudzenie emocji? Kto nie zadałby sobie wielu pytań o podstawy funkcjonowania własnej rodziny? Kto by nie uznał, że sam nie wystarczył? Jeśli gniew syna na ojca oficjalnie dotyczy zdrady, jakiej ten drugi dopuścił się wobec swojej żony, to nieoficjalnie można się domyślać, że był tylko jednym z powodów - czytamy w jednym z fragmentów.

Tak na wiadomość o dziecku zareagowała Halina Machulska. Co zaproponowała mężowi?

Halina Machulska pogodziła się z tym, że jej mąż ma dziecko z innego związku. Choć zaproponowała mu rozwód, aktor nie zdecydował się na odejście. Chłopcu tłumaczyła, że "jest jeszcze jedną babcią albo ciocią".

Na romanse Janka patrzyła jak na zaspokajanie potrzeb głównie fizycznych. Natomiast Julek poczuł się zdradzony, chciał się od całej tej sprawy i nowych powiązań rodzinnych jak najbardziej odciąć. Po śmierci Janka za pośrednictwem prawników zabezpieczył wszelkie oczekiwania drugiej strony. Sam nie miał siły ani chęci na kontakty - wspomina w książce Danuta Szczuka, wieloletnia współpracowniczka Jana Machulskiego, przyjaźniąca się z rodziną Machulskich.

Drugi syn Jana Machulskiego działa w polityce. Tak komentuje doniesienia o swoim prywatnym życiu

Wojciech Machulski urodził się w 2003 roku. To absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W kampanii prezydenckiej był rzecznikiem prasowym Sławomira Mentzena. W rozmowie z Plotkiem powiedział, że nie miał możliwości przedstawienia swojej wersji zdarzeń w książce.

Szkoda, że autorka książki, która chciała zrozumieć rodzinę Machulskich, nie zdecydowała się porozmawiać także ze mną, czy z moją mamą. To nie jest do końca uczciwe napisać o kimś bez zapytania go o zdanie. Oczywiście każdy ma do tego prawo, ale czytelnicy, którzy przecież nie znali mojego ojca, mogą mieć w przyszłości w tej akurat kwestii zmanipulowany obraz rzeczywistości - stwierdził w rozmowie z portalem.

Wyznał również, że przed śmiercią spędzał z ojcem prawie każdą chwilę. W książce sprawia się wrażenie, że to skrywany fragment ostatnich lat życia mojego taty. Prawda jest taka, że w ostatnich latach życia niemal każdego dnia spędzał wolny czas w naszym mieszkaniu na Mokotowie. To, jaki miał do tej sprawy prawdziwy stosunek, niestety nie znajdzie się w książce. Uważam, że jest to swego rodzaju deprecjonowanie mnie. Skoro nieślubny syn to gorszy, mniej ważny - powiedział Wojciech Machulski. Zapowiedział, że chce przygotować coś specjalnego, by pielęgnować pamięć o ojcu.