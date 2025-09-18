Hanna Polk zmarła w środę 4 grudnia 2019 roku w wieku 56 lat. Była żoną Piotra Polka przez siedem lat. Życie nie szczędziło jej ciosów. Zmagała się m.in. z chorobą alkoholową, miała także poważne problemy zdrowotne. Na początku kariery dużo grała, potem choroba i liczne życiowe zakręty uniemożliwiły jej pracę.

Studencka miłość

Hanna i Piotr Polk poznali się jeszcze na studiach. Szybko się w sobie zakochali i wzięli ślub. Młodzi małżonkowie po studiach wyjechali do Francji. Z kariery za granicą nic nie wyszło, imali się więc innych zajęć. Piotr Polk robił meble, jego żona opiekowała się dziećmi, sprzątała, pracowała w barze. Rok potem Hanna straciła oboje rodziców, a smutki zaczęła topić w alkoholu. Piotr Polk próbował ją ratować, ale nie wyszło. Zaczęli się od siebie oddalać, aż w końcu on odszedł do innej. Związał się z aktorką Magdaleną Wołłejko, którą poznał w trakcie jednej z prób do sztuki teatralnej. Jednak także ten związek Piotra Polka zakończył się w 2011 roku rozwodem. W 2015 roku gwiazdor po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Jego wybranką została menedżerka, Joanną Gajewska.

"Nie dziwię się, że w końcu odszedł"

Piotr Polk został potępiony za to, że jego pierwsza żona popadła w depresję i zaczęła pić po tym, jak ją zostawił. Jak się potem okazało, prawda była jednak inna. "Piotr przeżył z nią prawdziwą gehennę. Piła już wtedy, gdy byli małżeństwem, i to na umór. Próbował ją ratować, ale nie chciała się leczyć. Dlatego nie dziwię się, że w końcu odszedł. Zostawił Hance całe mieszkanie, samochód i wyposażenie, nie zabrał z domu niczego" - zdradził znajomy Piotra Polka w rozmowie z tygodnikiem „Twoje Imperium”.

"Byliśmy z Hanką w latach 90. dość popularną parą. Wiadomość o naszym rozstaniu stała się sensacją, chyba jako pierwsi trafiliśmy na okładki kolorowych pism" - mówił Piotr Polk w wywiadzie dla "Twojego Stylu". "Nawet Tomasz Raczek w »Polityce« mi nie darował. Okazałem się tym złym, bo porzuciłem i w dodatku dla innej kobiety. Nikt nie wnikał, jakie było nasze małżeństwo, Hanka mówiła, że cudowne. Ja wolałem nic nie opowiadać" - dodał.

Rozwód Polków odbył się w 1993 r. Hanna Polk bardzo to przeżyła. "Kiedy jedno z partnerów przestaje kochać, to bardzo boli, ale trzeba zmierzyć się z tym bólem. Kiedy wychodziłam za Piotra, wierzyłam, że spędzimy razem całe życie" - powiedziała w wywiadzie dla "Echa Dnia".

Nowe życie i śmierć drugiego męża

Hanna Polk w końcu postanowiła zawalczyć o siebie. Znajomość języków pozwoliła jej na ukończenie kursu pilota wycieczek i zaczęła pracować w tym zawodzie. Podczas kuracji odwykowej poznała Marka Kurkowskiego, właściciela agencji reklamowej, który jak ona walczył z alkoholizmem. "Dzięki Markowi odbudowałam w sobie to, co we mnie umierało po rozstaniu z Piotrem. Zaufanie do ludzi" - powiedziała "Faktowi". Pobrali się w 2002 r., urodziło im się dwóch synów. Hanna Polk znowu zaczęła grać, dostała role m.in. w "M jak miłość" i "Na dobre i na złe". W styczniu 2010 r. jej mąż zmarł. Została sama z małymi dziećmi.

Lawina problemów

Po śmierci męża na Hannę Polk spadła lawina problemów. Okazało się, że jej męża oszukali wspólnicy, wpadła w długi. Straciła mieszkanie, obciążone kredytem hipotecznym. Synów musiała oddać pod opiekę siostrze i szwagrowi. Pomocną rękę wyciągnął były mąż i załatwił jej rolę w serialu "Ojciec Mateusz". Piotr Polk pomagał jej też finansowo. "Tyle że to jest sprawa sprzed ponad 20 lat. Potem Hanka miała drugiego męża, dwoje dzieci... Ja jej czasem pomagam, jednak nie po to, by zabić wyrzuty sumienia. I mam wrażenie, że ludzie, którzy odgrzewają nasz konflikt sprzed tylu lat, nie robią tego z troski. Dajmy spokój" - mówił w wywiadzie dla "Twojego Stylu". W 2012 roku Hanna Polk w fatalnym wypadku złamała nogę. Złamanie było skomplikowane, a leczenie trwało długo.

Hanna Polk wróciła do nałogu. O nagłej śmierci aktorki poinformowała siostra. "Moi Drodzy, to smutny dla mojej rodziny fakt. W wieku 56 lat, dnia 4 grudnia 2019 roku odeszła nagle od nas moja jedyna siostra Hanna Wrycza-Kurkowska zawodowo znana jako Hanna Polk" - napisała na Facebooku Aleksandra Maria Zdrojewska.