Małgorzata Pieczyńska zagrała wiele ról w filmach, serialach i teatrze, w tym m.in. Aleksandrę Chodakowską w serialu "M jak miłość", matkę Emilii w "Big Love", Salomeę w "Wiernej rzece" oraz wiele postaci w Teatrze Telewizji. Kultowa jest jej rola w "Piłkarskim pokerze", gdzie zagrała Irenę "Łapówkę” Lagunę.

Dwa małżeństwa Małgorzaty Pieczyńskiej

Pierwszym mężem Małgorzaty Pieczyńskiej był aktor Andrzej Pieczyński. Po rozwodzie wyszła za Gabriela Wróblewskiego, z którym ma syna Victora. Rok po rozwodzie Małgorzata Pieczyńska wyjechała do Szwecji, by promować swój film "Jezioro Bodeńskie". Poznała Gabriela Wróblewskiego, starszego o 13 lat biznesmena polskiego pochodzenia. "Poznał nas ze sobą Janusz Zaorski, który w Sztokholmie prezentował »Jezioro Bodeńskie«. Po projekcji poszliśmy do knajpy. I Janusz, który znał się z Gabrielem od dawna, przedstawił nas sobie. A widząc błysk w naszych oczach, szepnął: »Uważaj, Pieczara, reżyseruję twoje życie prywatne!«. Tak został naszym ojcem chrzestnym" - opowiadała aktorka w wywiadzie dla magazynu "Viva!". Po ślubie Małgorzata Pieczyńska i Gabriel Wróblewski zamieszkali w Szwecji.

Małgorzata Pieczyńska o decyzjach męża

"Gdy mąż wyjeżdżał z Polski w 1968 roku z całą rodziną, to był one way ticket [ang. bilet w jedną stronę - przyp. red]. Decyzja nieodwracalna. Ja miałam luksusowy wybór i pełną świadomość, na co się decyduję" - powiedziała aktorka w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

"6 proc. poparcia dla Brauna było jak policzek"

Właśnie ze względów politycznych mąż aktorki nie bierze pod uwagę powrotu do Polski. Pieczyńska podkreśliła, że rosnące poparcie dla takich ludzi jak Grzegorz Braun, który neguje zbrodnie Holokaustu i komory gazowe nazywa "fejkiem" sprawia, że jej partner ani myśli o powrocie do ojczyzny. "Ponad 6 procent głosów poparcia dla Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich było dla męża jak policzek. Tego nie może znieść. Mamy w Warszawie mieszkanie przy Nowym Świecie, Gabryś nieraz był świadkiem marszów pod hasłem 'Polska dla Polaków'. No, nie... Mąż czuje się bezpieczniej w Szwecji. (...) Ostatnio dotarło do mnie z całą mocą, że jestem tam tylko dla Gabrysia" - powiedziała aktorka w wywiadzie dla "Twojego Stylu"