Grał księdza w serialu "Plebania". Z kim związał się Włodzimierz Matuszak?

Włodzimierz Matuszak to aktor, który w popularnym serialu "Plebania" wcielał się w postać księdza. Od kilkunastu lat związany jest z młodszą o 28 lat partnerką - Karoliną Nolbrzak. Ich relacja budziła i wciąż budzi spore emocje.

Kontrowersje wokół związku Włodzimierza Matuszaka. Kto nazwał go "rozwiązłym"?

Głównym powodem jest to, że różnica wieku między nimi wynosi 28 lat. Aktor, który ma obecnie 78 lat związał się z młodszą partnerką, która również jest aktorką jeszcze, gdy był w małżeństwie z inną kobietą. Jego wybór i zachowanie krytykowała nieżyjąca już Katarzyna Łaniewska. Aktorka również grała w serialu "Plebania" gospodynię. Wypowiadając się o Matuszaku mówiła, że jego relacja jest "grzeszna". Twierdziła, że aktor jest "rozwiązły". "Kto to widział, żeby 60-letni mężczyzna wiązał się z dziewczyną młodszą od swojej córki" - miała powiedzieć w jednym z wywiadów.

Ślub Włodzimierza Matuszaka i Karoliny Nolbrzak. Jak wyglądała ceremonia?

Relacja Włodzimierza Matuszaka i Karoliny Nolbrzak przetrwała. Teraz para zdecydowała się zalegalizować swój związek i wzięła ślub. Ceremonia odbyła się 28 sierpnia.

Już po. 28.08.2025 - napisała na swoim Instagramie i opublikowała zdjęcia z kameralnej ceremonii. Z gratulacjami pospieszyli fani aktorki oraz znani znajomi. "Ściskam mocno i najlepsze życzenia dla Was!" – napisała Anna Powierza. "Jaki wspaniały news. Kochani, gratualcje!"– taki wpis zamieściła Anna Gzyra.