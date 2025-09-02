Beata Kozidrak wróciła na scenę po 9-miesięcznej przerwie spowodowanej walką z nowotworem. Przez czas choroby skupiła się na leczeniu, nie udzielała wywiadów. Bardzo rzadko odzywała się z przesłaniem do fanów, którzy mocno trzymali za nią kciuki.

Pod koniec 2024 r. fani Beaty Kozidrak i Bajmu pogrążyli się w smutku. Ogłoszono, że Beata Kozidrak jest chora, wycofuje się z koncertowania, by zająć się tylko i wyłącznie swoim zdrowiem. Teraz Beata Kozidrak wróciła na scenę. Olśniła podczas finałowego koncertu "Męskiego grania". Wokalistka zaśpiewała tam szlagier "Ta sama chwila" w duecie z Pauliną Przybysz. Widać, że Beata Kozidrak jest formie.

"Kłamliwe informacje mnie bolały"

W najnowszym wywiadzie z portalem Świat Gwiazd Beata Kozidrak opowiedziała o czasie choroby. Mówiła także o tym, że bardzo ją bolały kłamliwe informacje, które krążyły na jej temat. Chciałam zająć się sobą i swoim zdrowiem, słuchać tego, co do mnie mówią lekarze i robić to wszystko zgodnie z ich instrukcją, powiedzmy. Chodziło o to, żeby wyzdrowieć i i dochodziły do mnie później różne takie kłamliwe informacje, które mnie bolały. (...) Więc musiałam to wyjaśnić po prostu, żebyście się dowiadywali od źródła - tłumaczyła Beata Kozidrak w wywiadzie dla Świata Gwiazd.

"Diagnoza była szybka"

Cierpiałam, dwa dni później byłam w szpitalu. Bardzo źle się czułam. Przejście do toalety było wielkim problemem. Zrobiłam wszystkie badania i bałam się, jaka będzie diagnoza. Trafiłam do szpitala. Diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. (...) Było załamanie, to była pierwsza myśl. (...) Wiedziałam, że to nie są żarty, bo takie bóle nie są normalne. To był trudny moment dla mnie i moich bliskich, ale podjęłam walkę - tłumaczyła.

Beata Kozidrak o leczeniu

I chciałam też powiedzieć, że medycyna idzie tak do przodu, że jeśli jest jakiś problem, nawet nowotworowy, to naprawdę jest mnóstwo możliwości, żeby się leczyć i żeby w to wierzyć i wszystko jest w naszych głowach. Walczymy o siebie i chciałam to powiedzieć wszystkim, nie tylko kobietom, że to jest możliwe. To jest też przykład na to, że to może spotkać każdą osobę, nawet osobę sławną z ogromną karierą i która jest od wielu lat na scenie - powiedziała artystka.