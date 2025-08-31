Polsat, jak co roku zorganizował Magiczne Zakończenie Wakacji. Pierwsza część imprezy, która odbyła się w sobotę 30 sierpnia to Świętokrzyska Gala Kabaretowa. Gospodarzami byli artyści z Kabaretu Skeczów Męczących oraz Agnieszka Kaczorowska.

Hołd dla Joanny Kołaczkowskiej. Na widowni zapanowała cisza

Podczas wydarzenia wystąpiła m.in. Edyta Górniak, która krótkim żartem zapowiedziała koncert "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu". Na widowni nie brakowało śmiechu oraz oklasków.

Reklama

W pewnym momencie wszyscy zamilkli. Na widowni zapanowała cisza. Gospodarze wieczoru postanowili wspomnieć zmarłą kilka tygodni temu Joannę Kołaczkowską.

Symboliczne światełko do nieba. Tak uczczono pamięć Joanny Kołaczkowskiej

Chcielibyśmy poprosić państwa o symboliczne światełko do nieba. Od Kadzielni dla Joanny Kołaczkowskiej - poprosili gospodarze wieczoru. Na widowni pojawiło tysiące światełek. W tym czasie zgromadzeni na widowni usłyszeli również jeden z największych przebojów Joanny Kołaczkowskiej, który wykonywała z kabaretem Hrabi. Był to "Song porzuconej".

Prosimy państwa jeszcze o to, co Asia kochała najbardziej – o wielkie owacje - poprosili prowadzący imprezę. Na odzew nie musieli długo czekać.