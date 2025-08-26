Magda Umer od pewnego czasu występuje coraz rzadziej, a jej ostatnie koncerty zostały odwołane. "Ważna informacja! Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty pani Magdy Umer w naszym teatrze w dniach 30 i 31 sierpnia" - napisano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na facebookowym profilu Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej.

Co dolega Magdzie Umer?

Nie zostało podane do publicznej informacji, na co choruje piosenkarka i jaka jest konkretna przyczyna jej nieobecności w teatrze. "To nie są informacje, które chcielibyśmy podawać. Koncerty są odwołane. Nic takiego, o czym chcielibyśmy na razie mówić, więc to, co zostało powiedziane, musi zostać" - przekazała portalowi o2.pl Małgorzata Borzym, agentka Magdy Umer. Wiadomo jednak, że wokalistka od dłuższego czasu cierpi na depresję. W styczniu Magda Umer opowiedziała o tym w rozmowie z miesięcznikiem "Znak". Jak opowiadała artystka, bywa jej bardzo trudno, ale dzięki wierze, spotkaniom z ukochanym wnukiem i innymi bliskimi osobami oraz kontaktowi z naturą, ma siłę do walki.

"Bywa że nie wstaję z łóżka"

"Od lat biorę leki. Rozpoznaję, kiedy czuję się lepiej, a kiedy gorzej (…) Pogarsza się, gdy brakuje słońca, które uwielbiam, a na które jestem - o losie - uczulona. Bywa że się zapadam. Nie wstaję z łóżka. I w takich okresach największym zwycięstwem nad sobą samą jest zdjęcie piżamy. W takie dni wykuwam się spod grubego lodu. I jest to olbrzymi wysiłek" – wyznała artystka.