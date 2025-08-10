Daniel Olbrychski 27 lutego br. skończył 80 lat. Gwiazdor jest bardzo aktywny, gra i uprawia sport. Aktor jest doskonałym jeźdźcem. Niedawno kręcił sceny na koniu do serialu "Na Wspólnej". Dwa miesiące później Daniel Olbrychski pokazał się wsparty na kulach ortopedycznych.

Daniel Olbrychski miał operację

W niedzielę 10 sierpnia gwiazdor był na Dniach Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Choć 80-latek pojawił się w stroju godnym jeźdźca, to tym razem o jeździe konnej nie mogło być mowy. Jak się okazuje, narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi wypadł akurat po zaplanowanej przez Daniela Olbrychskiego operacji.

Reklama

Krystyna Demska-Olbrychska tłumaczy

Krystyna Demska-Olbrychska w rozmowie z "Faktem" zdradziła, co się stało. Żona Daniela Olbrychskiego podkreśliła, że nie ma powodu do obaw, a artysta jest w trakcie rehabilitacji. "Daniel rehabilituje się po planowej operacji biodra. Nic złego się nie dzieje. Wszystko wraca do normy we właściwym tempie" - powiedziała Krystyna Demska-Olbrychska.