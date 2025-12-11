Skaldowie to w Polsce prekursorzy progresywnego rocka. W swoich utworach łączyli nowe brzmienia z klasyką, elektryczne instrumenty z tradycyjnymi, inspirowali się muzyką klasyczną, m.in. J.S. Bachem i łączyli te elementy np. z muzyką ludową. Powstawała tak muzyka jedyna w swoim rodzaju.

"Skaldowie są idealnym przedstawicielem maniery, którą prezentowała Agnieszka Osiecka, czyli artystycznej piosenki literackiej. O tym, że przetrwało to próbę czasu świadczy fakt, że na festiwalach piosenki aktorskiej do dnia dzisiejszego stanowią standardy śpiewane przez młodych artystów" – mówił Polskiemu Radiu Andrzej Icha, autor monografii "Skaldowie. Historia i muzyka zespołu" i jednocześnie profesor matematyki.

Przewrotny tekst "Króliczka"

"Króliczek" - piosenka z muzyką Andrzeja Zielińskiego, pod pozorem błahej historyjki o uciekającym zwierzątku, przemyca głęboko filozoficzne treści. Jak napisała znakomita poetka Agnieszka Osiecka: "Ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go.

Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą". Najfajniejsze jest bowiem dążenie do celu.

Płyta pełna przebojów, czyli "Cała jesteś w skowronkach"

W muzyce „Króliczka" znawcy doszukali się nawiązania stylem do albumu Magical Mystery Tour angielskiej grupy The Beatles. Piosenka dostała tytuł Radiowej Piosenki Lutego (1969), a później ukazała się na trzecim przebojowym albumie Skaldów, pt. "Cała jesteś w skowronkach". Do repertuaru koncertowego zespołu piosenka ta weszła jednak dopiero w 1990 roku.

Na płycie "Cała jesteś w skowronkach", obok „Króliczka", znalazło się wiele przebojów, m.in. "Prześliczna wiolonczelistka", "Medytacje wiejskiego listonosza", „Z kopyta kulig rwie".