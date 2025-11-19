Iwona Schymalla była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. W pamięci widzów zapisała się głównie jako prowadząca program "Kawa czy herbata?". Była także prezenterką, która relacjonowała pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Iwona Schymalla odeszła z TVP. Co robi dziś?

W pewnym momencie zniknęła z wizji i rozstała się ze stacją. Czym zajmuje się dziś? Czy pożegnała się na dobre z mediami?

Prezenterka pojawiła się w programie "Pytanie na śniadanie". Okazuje się, że Iwona Schymalla nadal pracuje w mediach. Od kilku lat jest szefową fundacji i serwisu internetowego, który poświęcony jest zdrowiu. Na pytanie prezentera śniadaniówki TVP, czy jest spełniona, odpowiedziała, że tak.

Iwona Schymalla niegdyś była gwiazdą TVP. Dostała wilczy bilet. Czym się teraz zajmuje?

Tak, to jest jakiś kolejny etap w moim życiu i bardziej się musiałam wyspecjalizować, jeśli chodzi o tematy medyczne, bo tym się zajmuję. No prowadzę i fundację, i serwis internetowy, więc te nowe media też musiałam trochę ogarnąć, poznać. Myślę, że jest okej - powiedziała Schymalla.

Jak wyglądała kariera Iwony Schymalli w TVP?

Iwona Schymalla swoją karierę w TVP rozpoczęła na początku lat 90.. To właśnie wtedy wygrała konkurs na spikerkę. Zdobyła sympatię widzów i stała się jedną z najpopularniejszych twarzy stacji. W 2009 roku objęła także stanowisko dyrektorki TVP1. Dwa lata później zrezygnowała z tej funkcji.

Dlaczego Iwona Schymalla odeszła z TVP?

Iwona Schymalla kilka lat temu opowiadała o tym, jak wyglądało jej odejście z TVP. Celem nie było już tworzenie dobrej telewizji, tylko określonej telewizji. Poza tym zaczęto zatrudniać coraz więcej osób, które nie miały doświadczenia telewizyjnego, a były z jakiegoś politycznego nadania. Trudno było o jakikolwiek dialog - mówiła.

Dodała, że jej niezależność nie wszystkim się podobała. Ja pozostałam niezależną od wszelkich ingerencji i wpływów. Od gier prywatnych i partyjnych interesów. I dlatego wymuszono moją rezygnację. Zaraz po mojej rezygnacji z pracy w TVP uszkodzono nam samochód, pod wycieraczkami znaleźliśmy pogróżki, nachodzono nasz dom - mówiła wówczas w wywiadzie z Plejadą.