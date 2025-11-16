Shazza jest niekwestionowaną gwiazdą disco polo. Jej przeboje takie jak "Bierz co chcesz", "Baiao Bongo" czy "Egipskie noce" śpiewała w latach 90. cała Polska. Do dziś wielu Polaków świetnie zna słowa jej przebojów. Shazza była również jurorką w programie "Disco Star".

Shazza kilka lat temu zachorowała na raka

Kilka lat temu Shazza, czyli Marlena Magdalena Pańkowska, zachorowała na nowotwór. Okazało się, że to chłoniak. Po raz pierwszy publicznie o swojej chorobie opowiedziała w 2022 roku.

Zdecydowałam się wyznać prawdę o swojej chorobie, żeby uciąć wszelkie plotki i domysły, jakie na mój temat krążyły w show-biznesie. Zamiast załamać się i płakać, pomyślałam, ile dobrego mogę jeszcze dać innym od siebie - mówiła w rozmowie z "Faktem". W programie "Dzień dobry TVN" wyznała z kolei, że jest w terapii, która umożliwia jej pracę zawodową.

Jak wygląda życie Shazzy z chorobą?

Myślę, że dobrze się czuję na scenie. Spotkania z fanami to jest antidotum na tę chorobę - mówiła wówczas Shazza. Teraz w niedzielę, 16 listopada, piosenkarka pojawiła się w programie "Halo tu Polsat". W rozmowie z Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek opowiedziała o tym, jak się obecnie czuje. Przyznała, że nie zamierza zwalniać tempa. Dodała, że jest pod stałą opieką specjalistów.

Jakiej terapii poddała się Shazza?

Jakiej terapii poddała się Shazza? Jestem teraz w trakcie terapii celowanej, bardzo nowoczesnej, zrefundowanej, z czego się bardzo cieszę i moi bliscy się z tego cieszą. Moi rodzice, mój partner Tomasz. Dzięki tej terapii mogę swobodnie wykonywać dalej pracę, która tak jak wspomniałam, jest moją pasją. Mogę koncertować - powiedziała Shazza.