"Ranczo" przestano produkować 8 lat temu. Premierowe odcinki "Rancza" nadawano od 2006 do 2016 r. Powstało 10 sezonów, w skład których weszło 130 odcinków. Widzowie nadal ten serial kochają. Zapewne fani nie wyobrażają sobie nawet, że inni aktorzy mogliby wcielać się w role ich ulubionych aktorów. Teraz na jaw wychodzą kolejne informacje o kompletowaniu obsady. Serialowa Wioletka, uwielbiana przez widzów barmanka, wcale nie miała mieć twarzy Magdaleny Waligórskiej.

Tajemnice obsady serialu "Ranczo"

Dzięki serialowi wielu aktorów zdobyło ogromną sławę i miłość widzów. Należą do nich Ilona Ostrowska, która grała Lucy i Paweł Królikowski grający Kusego. W serialu grali też m.in. Cezary Żak, Artur Barciś, Franciszek Pieczka czy Marta Lipińska.

Magdalena Waligórska, czyli serialowa barmanka Wioletka, Magdalena przyszła na casting do "Rancza", by zagrać Klaudię, córkę wójta. Podczas castingu aktorka, która miała wówczas 22 lata, usłyszała jednak od reżysera, że wygląda zbyt dojrzale, aby wcielić się w rolę Klaudii.

Wyglądała za staro?

Miałam do zagrania trzy sceny jako Klaudia. Po czym usłyszałam od reżysera, że wyglądam za staro na tę postać, a miałam wtedy 22 lata. Rzeczywiście musiała to być aktorka o dziewczęcej urodzie, a ja byłam już kobietą - powiedziała Magdalena Waligórska w rozmowie dla "Złotej Sceny".

Zestresowały ja sceny z Pawłem Królikowskim

Twórcy "Rancza" myśleli też, by obsadzić Magdalenę Waligórska w roli Lucy, głównej bohaterki serialu. Jednak jak przyznała aktorka sceny z Pawłem Królikowskim były dla niej wyzwaniem, którego nie potrafiła sprostać. Miałam się z nim pocałować i bardzo mnie to zestresowało. Położyłam to po całości. Oni nie poddawali się i zaproponowali mi rolę barmanki - wspominała. Z czasem rola Wioletki bardzo się rozwinęła, bo widzowie ją pokochali.