8 lipca obchodziłby Jerzy Kamas 86. urodziny. Aktor zmarł 23 sierpnia 2015 r. Był Stanisławem Wokulskim w "Lalce" w reż. Stanisława Bera, zagrał też w wielu tak przebojowych produkcjach, jak np. "Noce i dnie", "Królowa Bona", "Życie Kamila Kuranta" czy "Dolina Issy". Był również cenionym aktorem teatralnym. Występował również w telenoweli "Klan", w której wcielił się w postać mecenasa Stefana Zięteckiego, brata Marii Lubicz. Aktorstwo nie było jednak jego pierwszym wyborem, chciał zostać marynarzem. Szybko zrozumiał jednak, że teatr to jego prawdziwe powołanie.

Pierwsze, studenckie małżeństwo Jerzego Kamasa

Do łódzkiej szkoły filmowej Jerzy Kamas dostał się za drugim podejściem. Gdy był na drugim roku studiów, zakochał się z wzajemnością w młodszej o trzy lata Ewie Miękus. Szybko wzięli ślub i równie szybko się rozwiedli. Jerzy Kamas po studiach grał w teatrach w Łodzi i Krakowie, a potem w 1968 r. Adam Hanuszkiewicz ściągnął go do Warszawy, do Teatru Narodowego.

Romans z Aleksandrą Śląską?

33-letni Jerzy Kamas dostał angaż w warszawskim Teatrze Ateneum. Zabiegała o to ponoć wielka gwiazda Ateneum, Aleksandra Śląska, która była też żoną dyrektora teatru, Janusza Warmińskiego. W Warszawie huczało od plotek o romansie Śląskiej i Kamasa. Aktorka dbała, żeby Jerzy Kamas dużo grał i dostawał dobre role u jej boku. Oni twierdzili, że między nimi nie ma nic poza przyjaźnią. Co warto podkreślić, Jerzy Kamas grał w Teatrze Ateneum przez 44 lata.

Złamał jej serce

W latach 70. z kolei głośno było o związku Jerzego Kamasa z koleżanką z teatru, Wiesławą Niemyską. Młodsza o 5 lat aktorka bardzo się w nim zakochała i wierzyła, że spędzą ze sobą całe życie. Marzyła o dzieciach i spokojnym domu. On jednak miał już za sobą jedno nieudane małżeństwo i o kolejnym nie myślał. Dlatego mieli się rozstać. Aktorka miała złamane serce. Jest też inna wersja tej historii. Gdy romans Kamasa i Niemyjskiej wyszedł na jaw, zazdrosna Aleksandra Śląska miała rozpuściła plotki o tym, że Niemyjska jest dla Kamasa tylko "nagrodą pocieszenia", bo ona odtrąciła zaloty aktora. Młoda aktorka miała w to uwierzyć.

U jej boku Jerzy Kamas znalazł szczęście

Jerzy Kamas na początku lat 80. poznał o 15 lat młodszą Beatę, którą poślubił. Doczekali się dwóch synów Karola i Pawła. Beata Kamas była miłością życia aktora. Byli razem do jego śmierci w 2017 r.