Grzegorz Skawiński 6 lipca obchodził 71. urodziny. Sławę zdobył w latach 80., kiedy jako frontman zespołu Kombi wylansował wiele niezapomnianych przebojów. Później współtworzył zespół O.N.A., w którym śpiewała Agnieszka Chylińska. W 2003 r. założył z Waldemarem Tkaczykiem i nieżyjącym już Janem Plutą zespół Kombii, który do teraz koncertuje.

"To nie jest najważniejsze"

W szczerej rozmowie z magazynem "Viva!" Grzegorz Skawiński przyznał, że nigdy nie zdecydował się na założenie rodziny. Jak tłumaczył, jego priorytetem zawsze była muzyka i rozwój zawodowy. "Żałuję. Czasami jednak życie tak się ludziom poukłada i nie ma na to rady. Ale to nie jest najważniejsze" - powiedział frontman zespołu Kombii. Najważniejsza jest dla niego muzyka. "Otaczanie się fajnymi ludźmi, przyjaciółmi. No i rozwijanie swojej pasji. Ja swoje uczucia ulokowałem właśnie w pracy i pasji" - powiedział muzyk.

Silne więzi z chrześniakami

Okazuje się jednak, że muzyk nie jest zupełnie sam. Grzegorz Skawiński ma aż pięcioro chrześniaków, z którymi przez lata zbudował wyjątkowo bliskie relacje. Dziś przyznaje, że dwójka z nich jest już dorosła, a rozmowy, które prowadzą, są pełne głębi i dojrzałości. „Teraz przeszliśmy z chrześniakami i chrześnicą na inny poziom rozmowy, bo kiedy dzieciak ma już naście lat, rozmawiamy zupełnie inaczej" - powiedział.