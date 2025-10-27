Historia Agnieszki Kotulanki to dwie drogi - jedna zawodowa, pełna sukcesów i miłości widzów i ta prywatna - naznaczona problemami. Miała za sobą bolesny rozwód, zakończony smutno romans i długą walkę z alkoholizmem.

Kariera Agnieszki Kotulanki

Agnieszka Kotulanka urodziła się 26 października 1956 r. w Warszawie. Jej ojciec, Józef, był podpułkownikiem Wojska Polskiego. W domu bywało różnie, bo jej ojciec nadużywał alkoholu. Agnieszka Kotulanka od razu po ukończeniu liceum poszła do Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Uczelnię ukończyła w 1980 r. Wtedy też miała swój pierwszy debiut filmowy, ponieważ dostała epizodyczną rolę w popularnym serialu "Dom" Jana Łomnickiego. Aktorka występowała na scenie Teatru Współczesnego w Warszawie. Świetnie też śpiewała i wystąpiła np. na 23 Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1986 r. Występowała też w Teatrem Telewizji oraz w stołecznych teatrach Komedia, Syrena czy Kwadrat.

Nieudane małżeństwo

Na studiach poznała Jacka Sas-Uhrynowskiego. W 1980 r. wzięli ślub. Pięć lat po ślubie powitali na świecie swojego syna Michała, a dwa lata później urodziła im się córka Katarzyna. Jacek Sas-Uhrynowski zdecydował się potem na emigracje do Kanady. Postanowiła wyjechać z kraju za ukochanym, zabierając ze sobą jedynie syna, a córka została z dziadkami. Agnieszka Kotulanka po pewnym czasie wróciła jednak do Polski, nie chciała i nie potrafiła żyć w Kanadzie. Doszło do rozwodu.

Po rozwodzie Agnieszka Kotulanka przeszła załamanie, podczas którego szukała ukojenia w alkoholu. Nie mogła dostać etatu w teatrze. Niedługo potem zaangażowano ją do roli Krystyny Lubicz w "Klanie", za którą była niesłychanie lubiana przez widzów. Wydawało się, że kryzys został zażegnany - miała pracę i stabilizację.

Romans Agnieszki Kotulanki

Agnieszka Kotulanka i Paweł Wawrzecki mieli romans. Aktor był związany wtedy z Barbarą Winiarską, ale ich małżeństwo - jak mówiono - istniało już tylko na papierze. Barbara całkowicie poświęciła się opiece nad swoją chorą córką. Relacja Kotulanki i Wawrzeckiego była bardzo burzliwa. Ich znajomi mówili, że łączy ich miłość, ale nie potrafią ze sobą żyć. Barbara Winiarska zmarła w 2002 r. Trzy lata potem rozpadł się związek Kotulanki i Wawrzeckiego. "Mogę powiedzieć jedno, że Paweł poświęcił Agnieszce wielką część życia z pełnym oddaniem, a dostał bardzo niewiele" - powiedziała kiedyś aktorka Joanna Szczepkowska w rozmowie z "Super Expressem".

Koniec z "Klanem"

Agnieszka Kotulanka w 2000 roku otrzymała Telekamerę dla najlepszej polskiej aktorki za rolę Krystyny Lubicz w "Klanie". Niestety, nadal piła. Zawalała terminy, spóźniała się. W 2013 r. przestała grać w "Klanie" Producenci serialu postanowili poczekać, aż Agnieszka Kotulanka wróci do formy i będzie mogła znowu zacząć grać. Niestety po roku stracono cierpliwość i ostatecznie uśmiercono w "Klanie" Krystynę Lubicz, w którą wcielała się Agnieszka Kotulanka. "To się działo przez tyle lat na naszych oczach i ona nie mogła zawrócić z tej drogi. No niestety, jakiś procent ludzi nie daje rady. I padło też na Agnieszkę. Na tym polega cała groza tej choroby. To nie są igraszki, to jest choroba śmiertelna i tak się okazało w przypadku Agnieszki. No cóż. Wielki żal pozostał" - mówił Tomasz Stockinger w rozmowie z "Faktem".

Agnieszka Kotulanka długo nie chciała się leczyć

Agnieszka Kotulanka dług nie chciała się leczyć. W 2016 r. w końcu wybrała się na odwyk, który był opłacany przez córkę. Bliscy aktorki mówili, że Agnieszka Kotulanka zaczyna nabierać sił i szykowała się do powrotu do zawodu. Niestety nie zdążyła. Agnieszka Kotulanka zmarła nagle 20 lutego 2018 r. na krwotoczny udar mózgu.