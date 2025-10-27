Moda i modelki w PRL. Sentymentalny i trudny QUIZ dla tych, którzy pamiętają. Jedno pytanie pokona każdego
dzisiaj, 87 minut temu
Krąży zupełnie błędne przekonanie, że moda w PRL była szaro-bura i nieciekawa. Mieliśmy fantastycznych projektantki i projektantów i piękne modelki. Takie nazwiska jak Has, Hoff czy Antczak zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiej mody. Sprawdź w naszym QUIZIE, co wiesz o polskiej modzie czasów PRL.
