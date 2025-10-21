Małgorzata Ostrowska-Królikowska ma za sobą imponującą metamorfozę. Gwiazda wzięła się za dietę i zrzuciła ponad 10 kilogramów.

Klucz do sukcesu Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej

Najważniejszą decyzją, którą aktorka podjęła w trakcie odchudzania, była rezygnacja z białego pieczywa. Gwiazda "Klanu" zdecydowała się zastąpić go pełnoziarnistymi produktami. Oprócz tego zaczęła chodzić na zabiegi spa, co było kolejnym elementem widowiskowej przemiany. "Uwielbiam SPA! Gdybym mogła, siedziałabym tam całymi godzinami" - wyjawiła niegdyś w "Super Expressie". W utrzymaniu sylwetki pomógł Ostrowskiej-Królikowskiej udział w 14. edycji "Tańca z gwiazdami" (2024).

Reklama

Tak schudły inne gwiazdy

Dieta i ćwiczenia to sekret metamorfozy Joanny Kurowskiej. Zmiany zaczęły się od diety. Joanna Kurowska zrezygnowała z produktów mącznych - pieczywa, makaronu i ryżu - które do tej pory często gościły w jej menu. Postawiła na lekkie posiłki, w których dominowały warzywa, chude mięso oraz ryby.

Jurorka "Tańca z gwiazdami" Iwona Pavlović schudła dwa lata temu 18 kg. Są trzy czynniki, które pomagają zachować dobrą formę na długie lata. Pierwszy to ruch. On wywołuje w nas uśmiech, podnosi adrenalinę i hartuje. Ja, poza tańcem, kocham kijki. Ale nie spaceruję z nimi rekreacyjnie, tylko maszeruję bardzo szybkim, zdecydowanym krokiem - tłumaczyła w rozmowie z serwisem "Poradnik Zdrowie". Dieta Iwony Pavlović obfituje w posiłki lekkostrawne i pełne witamin. Nie zapomina również o białku i błonniku. Na śniadanie zjada najczęściej płatki lub jajecznicę, na obiad kurczaka z sałatką, a na kolację twarożek z warzywami lub sałatkę.