QUIZ. "Miś" czy "Rejs". Z której komedii PRL pochodzi ten cytat? Uważaj na dwa ostatnie
dzisiaj, 107 minut temu
W tym quizie sprawdzimy czy pamiętacie cytaty z kultowych komedii czasów PRL. W którym filmie padł ten cytat? W "Misiu" Stanisława Barei a może w "Rejsie" Marka Piwowskiego? Uważajcie na dwa ostatnie cytaty, bo łatwo nie będzie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
