tDominika Kurdziel 25 września obchodziła urodziny. Artystka pojawiła się w 17 odcinkach "Świata według Kiepskich" w latach 1999-2007, grała tam różne role, m.in. siostrę Boczka i Tamarę Twardodupcew. Za te role pokochali ją widzowie.

Błyskotliwa kariera w mediach

Dominika Kurdziel ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach. Potem rozwijała karierę medialną. W konkursie Debiuty na XXXIV KFPP w Opolu za wykonanie utworu "Teatr" dostała nagrodę im. Anny Jantar. Od 1998 do 1999 grała na perkusji w talk-show Wojciecha Jagielskiego "Wieczór z wampirem". We współpracy z Pawłem Kukizem nagrała piosenki „Tańczę (Chodź zabiorę cię do siebie)” oraz „Czy pamiętasz Janku”. Śpiewała też w chórkach u wielu znanych artystów, m.in. u Andrzeja Piasecznego. Dominika Kurdziel pracowała potem w TVN jako producent muzyczny w programie "Szymon Majewski Show" oraz wydawca wielu innych audycji telewizyjnych.

Reklama

"Za wysokie obroty"

W pewnym momencie Dominika Kurdziel postanowiła zmienić swoje życie. "Praca w telewizji to bardzo intensywne życie, to ciągłe poddawanie się ocenom przełożonych. Na dodatek pracując tam, nadal koncertowałam z Andrzejem Piasecznym, bo nie potrafiłabym żyć bez muzyki. Doszło do tego, że przez okres trzech miesięcy nie miałam jednego dnia wolnego" - powiedziała kilka lat temu Dominika Kurdziel Plejadzie. "Przyszedł moment, że te wysokie obroty przestały mnie cieszyć. Poczułam, że telewizja już mnie nie cieszy" - dodała. Przeprowadziła się do Gdyni, Zajmuje się nauką śpiewu, ma szkołę artystyczną "3 City Voices". W Teatrze Muzycznym w Gdyni pracuje jako trenerka wokalna.