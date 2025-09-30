Jacek Pałasiński przez wiele lat był dziennikarzem stacji TVN24. To właśnie tam był korespondentem. Widzowie z pewnością kojarzą go z relacji, jakie nadawał z Watykanu. Przez kilkanaście lat prowadził autorski program "Świat według Jacka", w którym omawiał sprawy międzynarodowe.

Jacek Pałasiński trafił do szpitala. Co się stało?

Okazuje się, że Jacek Pałasiński trafił do szpitala. Już 25 września zamieścił w sieci wpis, w którym zamieścił zdjęcie na szpitalnym łóżku. Wówczas nie napisał, co się stało i dlaczego jest hospitalizowany. Była gwiazda TVN24 przebywa na oddziale chirurgii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Reklama

Jacek Pałasiński ma przejść operację. "Ryzykonwa" i "skomplikowana"

Teraz w kolejnym poście, jaki Jacek Pałasiński zamieścił w sieci, napisał, że czeka go operacja. Zabieg ma zostać przeprowadzony 1 października w środę. Z wpisu wynika, że to dosyć skomplikowana operacja. Jutro operacja. Długa, skomplikowana dla chirurgów, ryzykowna dla pacjenta. Dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe życzenia, proszę, nie składajcie nowych na osi czasu, tylko pod tym postem. Do zobaczenia! - czytamy we wpisie dziennikarza.

Słów wsparcia i życzeń powrotu zdrowia pod postem nie brakowało. "Jacku, cokolwiek Ci dolega, życzę szybkiego powrotu do pełni zdrowia!"; "Panie Jacku, Życzę powrotu do zdrowia, przetrwania "uciążliwości i atmosfery szpitalnej", empatycznych lekarzy i szybkiego powrotu do domu. Trzymam kciuki, będzie dobrze"; "Zdróweczka życzę, będzie dobrze, bo nie może być inaczej" - pisali internaucie.

Nie tylko dziennikarz TVN24. Kim jest Jacek Pałasiński?

Jacek Pałasiński w TVN24 pracował przez ponad 20 lat. Był nie tylko korespondentem, ale też publicystą. Prowadził wspomniany autorski program "Świat według Jacka", w którym omawiał sprawy międzynarodowe. Razem z Anną Kalczyńską tworzył magazyn "Tu Europa".

Po rozstaniu z TVN24 w 2021 roku zaczął prowadzić podcast "Allegro ma non troppo, czyli godzina z Jackiem" na platformie naTemat. Jacek Pałasiński współpracował również z Radiem ZET, "Rzeczpospolitą" oraz "Wprost".