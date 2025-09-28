Elżbieta Dmoch to uwielbiana przez Polaków gwiazda i wokalistka zespołu 2 plus 1. Przez lata występowała na scenie i wraz ze swoim ukochanym Januszem Krukiem tworzyła kolejne przeboje. Wśród zaśpiewanych i wylansowanych przez nich hitów są m.in. takie piosenki jak "Windą do nieba", "Wstawaj szkoda dnia" czy "Chodź, pomaluj mój świat".

Elżbieta Dmoch była gwiazdą 2 plus 1. Kogo pokochała?

Elżbieta Dmoch nie tylko występowała z Januszem Krukiem na scenie, ale była z nim również związana prywatnie. Muzyk zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. To sprawiło, że ich związek był bardzo burzliwy a para zmagała się z wieloma problemami. W pewnym momencie Janusz Kruk rozstał się z Dmoch i związał z inną piosenkarką. W 1992 roku dostał zawału serca i zmarł.

Ten związek od początku był naznaczony skazą. Zbudowali swoje szczęście, rozbijając poprzednią rodzinę Janusza. I przyszło im za to zapłacić - stwierdził znajomy pary. Słowa piosenki zespołu 2 plus 1, czyli "Easy Come, Easy Go" były dosyć wymowne w tej sytuacji.

Dawno temu byliśmy razem, myślałam, że to na zawsze. Powiedziałeś: "Nasza miłość będzie trwać wiecznie, jesteś blaskiem mojego życia". Ale teraz karnawał się skończył, ostatnia kurtyna opada. Teraz jestem kochanką ze złamanym sercem. Spójrz na mnie, królu błaznów. Łatwo przyszło, łatwo poszło, znowu straciłam głowę. Trzymaj mnie, widzę, jaka jestem głupia... - śpiewali w tym wielkim przeboju.

Elżbieta Dmoch załamała się po śmierci ukochanego. Jak wyglądało jej życie?

Po śmierci Janusza Kruka wokalistka zespołu 2 plus 1 załamała się. Elżbieta Dmoch nie potrafiła poradzić sobie z jego śmiercią. Żyła w bardzo skromnych, wręcz fatalnych warunkach. Przestała wychodzić do ludzi, w zaniedbanym mieszkaniu bez praktycznie podstawowych, potrzebnych do funkcjonowania sprzętów.

Elżbieta Dmoch po latach zapozowała do zdjęcia. Co powiedziała do fanów?

To się zmieniło. Grono ludzi postanowiło jej pomóc. W jej domu znalazła się nowa pralka, telewizja oraz telefon stacjonarny. Zaczęła też otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie.

Elżbieta Dmoch zdecydowała się po latach zapozować do zdjęcia. Pozdrowiła też fanów na nagraniu zamieszczonym w sieci. Wciąż jednak nie pokazuje się publicznie.

Elżbieta Dmoch nie będzie świętować urodzin. Co się stało?

W poniedziałek, 29 września piosenkarka skończy 74 lata. Miała celebrować swoje święto z bliskimi, ale niestety nie będzie to możliwe. Prezes Fundacji w rozmowie z "Faktem" wyjawił, że Dmoch "nie jest w formie".

W poniedziałek ona ma urodziny, ale nie będą one w tym roku obchodzone, bo wszyscy znajomi są chorzy. Ona też nie jest w formie - powiedział. Być może na święta będzie więcej paczek, więcej powodów, żeby napisać o tym - dodał.